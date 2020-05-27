Диетолог назвал главную причину набора веса во время самоизоляции

Стресс оказался главной причиной набора лишнего веса во время самоизоляции. Об этом сообщил врач-диетолог Алексей Ковальков в интервью "Вечерней Москве".

По его словам, пребывание в замкнутом пространстве с другими людьми можно сравнить с тюрьмой. Именно постоянная необходимость общаться вызывает стресс, а стресс – это гормон кортизол, который способствует очень быстрому набору веса, утверждает диетолог.

Ковальков отметил, что в обычном режиме человек может ежедневно набирать около 150 граммов жировой ткани. Однако при стрессовом состоянии этот показатель может вырасти до 250-300 граммов.

Чтобы предотвратить набор лишнего веса диетолог порекомендовал исключить из рациона сахар, картофель, белый шлифованный рис, а также соки, белый хлеб и мед.