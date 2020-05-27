Более 1000 алтайских компаний стали пользоваться телефонией через интернет

Компания "Ростелеком" в мае зафиксировала рост подключений предприятий Алтайского края и Республики Алтай к виртуальной АТС. Это 925 представителей малого и среднего бизнеса и 101 – крупного. Только в первом квартале облачную АТС в двух регионах подключили 175 юридических лиц.

В Алтайском крае этот сервис установлен в 938 организациях, в Республике Алтай – в 135.

Виртуальную АТС от "Ростелекома" может подключить любое предприятие – от стартапа до крупной национальной компании. Телекоммуникационное оборудование размещено на сервере провайдера и связывает абонентов через облако. Владельцы сервиса через личный кабинет самостоятельно управляют телефонной сетью, настраивая ее под свои потребности. Услуга заменяет офисную АТС и позволяет использовать дополнительные функции современной телефонии – короткую нумерацию для сотрудников, конференц-связь, мониторинг звонков, запись телефонных разговоров и другие.