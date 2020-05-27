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Еще три человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Общее число скончавшихся с COVID-19 в регионе составляет 18 человек
Фото: catalyst.independent.org

Фото: catalyst.independent.org

Еще три человека с диагностированным ранее COVID-19 скончались в Алтайском крае. Об этом сообщили в оперативном штабе региона по ситуации с коронавирусом. 

Таким образом, на 27 мая в общей сложности в крае умерли уже 18 человек с коронавирусом. При этом COVID-19, по официальным данным, стал причиной смерти в девяти случаях, в шести – причина смерти в сопутствующих заболеваниях. Еще три случая исследуют эксперты.

Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки коронавирус в Алтайском крае выявили у 69 человек. В общей сложности с начала пандемии в регионе заразились 1554 человека. В тяжелом состоянии находятся 32 человека, девять из них подключены к аппаратам ИВЛ. Выздоровели 693 человека.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

27.05.2020 13:40
- гость -

Что значит - сопутствующие заболевания? Сопутствующие чему? Коронавирусу?

27.05.2020 13:47
- гость -

В гугле забанили?

27.05.2020 14:00
гость

Блин, разогнались. Еще не как в Англии, но уже неприятно

27.05.2020 14:13
- гость -

Чё непонятного, человек умирал от других заболеваний(умирают не только от короновирусом,прикиньте), а его проверили на короновирус и тест оказался положительным,но причина смерти те самые заболевания которые у него были. Ваще думать разучились штоли

27.05.2020 14:18
- гость -

Нет, не разучились. И все понятно, что, если бы не вирус, человек с этими болячками может еще бы лет 10-15 прожил.

27.05.2020 14:21
- гость -


27.05.2020 14:18
- гость -
Ну а если человек с этим вирусом жил к примеру полгода и все было нормально (бессимптомно переболел и получил иммунитет), а вот от обострения сопутствующей болезни и умер. Начали проверять и выяснили присутствие коронавируса... Все списали на него!

27.05.2020 14:22
гость

Теперь никто не знает умерли бы они сегодня, если бы не корона или через 5 лет. Но все знают факт, у них была корона и они сегодня умерли. Так же как все знают, что в Англии на 1 выписанного зараженного короной из больницы, 34 зараженных короной умирают. И то, что у нас не будет так же, тоже никто не знает

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