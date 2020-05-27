Пенсионерка из Бийска лишилась денег в надежде получить кешбэк за оплату ЖКХ

66-летняя жительница Бийска стала жертвой мошенников и лишилась 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, в обеденное время пенсионерке позвонил неизвестный и сообщил, что у нее накопились бонусы за оплату коммунальных услуг. Чтобы получить кешбэк, от женщины требовалось продиктовать номер банковской карты и назвать код из СМС-сообщения.

Выполнив все инструкции, горожанка удивилась, что сумма на ее счете не увеличилась, а, напротив, уменьшилась на 10 тысяч рублей. Осознав, что она стала жертвой злоумышленников, бийчанка обратилась в полицию.

В полиции призывают проявлять бдительность и осторожность во время общения с неизвестными и ни в коем случае не передавать им персональные данные и секретные коды в надежде получить деньги.