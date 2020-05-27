Пенсионерка из Бийска лишилась денег в надежде получить кешбэк за оплату ЖКХ

66-летняя жительница Бийска стала жертвой мошенников и лишилась 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
По данным ведомства, в обеденное время пенсионерке позвонил неизвестный и сообщил, что у нее накопились бонусы за оплату коммунальных услуг. Чтобы получить кешбэк, от женщины требовалось продиктовать номер банковской карты и назвать код из СМС-сообщения.
Выполнив все инструкции, горожанка удивилась, что сумма на ее счете не увеличилась, а, напротив, уменьшилась на 10 тысяч рублей. Осознав, что она стала жертвой злоумышленников, бийчанка обратилась в полицию.
В полиции призывают проявлять бдительность и осторожность во время общения с неизвестными и ни в коем случае не передавать им персональные данные и секретные коды в надежде получить деньги.
Комментарии
" В полиции призывают проявлять бдительность " - а полиция не пробовала находить таких и наказывтаь? Тлолько призывать.....хотя да...это ж работать надо
Когда в полиции будут созданы реально работающие подразделения?
Когда преступники начнут бояться?
Когда массово пойдут реальные сроки заключения? А еще лучше - отработка сроков дворниками да на массивных лесопосадках, хоть польза обществу будет.
Да само это слово "кешбэк"... да кто его выдумал! Бяяяяя, противное само по себе, а от него ещё мошенничеством за версту несёт!!!! Как на него можно купиться...