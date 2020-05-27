Природа очистилась максимально. Огромные крысы пришли в "Пятерочку". Видео

Покупатели одного из магазинов торговой сети "Пятерочка" сняли на видео нескольких крыс, которые спокойно разгуливали по торговой точке. В каком городе – не уточняется.

Судя по кадрам, грызуны на диете, так как выбрали фруктовый прилавок. Особенно их заинтересовал виноград.

Ранее amic.ru писал о крысе, которая удивила жителей алтайского села. В Родино сельчане сняли на видео огромного грызуна, бросавшегося на собаку.