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Природа очистилась максимально. Огромные крысы пришли в "Пятерочку". Видео

, ИА "Амител"
Судя по кадрам, грызуны – за здоровое питание

Покупатели одного из магазинов торговой сети "Пятерочка" сняли на видео нескольких крыс, которые спокойно разгуливали по торговой точке. В каком городе – не уточняется.

Судя по кадрам, грызуны на диете, так как выбрали фруктовый прилавок. Особенно их заинтересовал виноград.

Ранее amic.ru писал о крысе, которая удивила жителей алтайского села. В Родино сельчане сняли на видео огромного грызуна, бросавшегося на собаку.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

27.05.2020 11:37
гость

Вот сенсация.В продуктовом магазине мыши и крысы.Я всегда говорил- если-б кошки скушали всех мышек-сдохли-бы с голода давно.

27.05.2020 11:39
- гость -

Осадок откладывает на данную марку магазина. а это бизнес как никак

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