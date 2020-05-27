Вернуть доверие. Экс-глава Чувашии подал в суд на Владимира Путина

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев решил через суд оспорить решение президента о снятии его с должности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Верховного суда.

Иск разместили на официальном сайте судебного органа. В качестве ответчика в иске указан президент Российской Федерации, а в качестве истца – Игнатьев Михаил Васильевич, которого в январе 2020 года Владимир Путин отстранил от должности главы Чувашской Республики из-за утраты доверия.

Заседание назначено на 30 июня.

Как объяснил РБК адвокат Руслан Коблев, оспаривание нормативно-правовых актов президента – обычное явление, однако попытка оспорить отставку в связи с утратой доверия – первый случай как минимум за 20 лет.

По мнению правозащитника, представители Игнатьева будут ссылаться на неоднозначность термина "утрата доверия", а Верховный суд разъяснит, что не доверять – полное право президента.

Напомним, что отстранение главы произошло после неудачной шутки Игнатьева на церемонии вручения ключей от новых машин для МЧС. На попавших в интернет кадрах видно, как Игнатьев подшутил над пожарным, заставив того подпрыгивать за высоко поднятыми ключами.