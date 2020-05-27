Вернуть доверие. Экс-глава Чувашии подал в суд на Владимира Путина

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев решил через суд оспорить решение президента о снятии его с должности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Верховного суда.
Иск разместили на официальном сайте судебного органа. В качестве ответчика в иске указан президент Российской Федерации, а в качестве истца – Игнатьев Михаил Васильевич, которого в январе 2020 года Владимир Путин отстранил от должности главы Чувашской Республики из-за утраты доверия.
Заседание назначено на 30 июня.
Как объяснил РБК адвокат Руслан Коблев, оспаривание нормативно-правовых актов президента – обычное явление, однако попытка оспорить отставку в связи с утратой доверия – первый случай как минимум за 20 лет.
По мнению правозащитника, представители Игнатьева будут ссылаться на неоднозначность термина "утрата доверия", а Верховный суд разъяснит, что не доверять – полное право президента.
Напомним, что отстранение главы произошло после неудачной шутки Игнатьева на церемонии вручения ключей от новых машин для МЧС. На попавших в интернет кадрах видно, как Игнатьев подшутил над пожарным, заставив того подпрыгивать за высоко поднятыми ключами.
Комментарии
Владимир Владимирович, за это жестоко мстит, так что Игнатьев совершил не простительную ошибку. Россия, это не Гейропа и не Пендосия..
Это постанова.
Владимир Владимирович, на этом пиарится и пытается поднять с пола свой рейтинг.
А пожарника за утрату чести и достоинства не уволили?
Ну вообще то глава не прав. Как с собачкой играл с сотрудником МЧС.
Если бы над ним так пошутили, то он бы вопел, что власть оскорбляют!
27.05.2020 11:20
- гость -
Пожарник это жук, а человек работающий в пожарной охране - пожарный. В свое время, мне это пожарный высказал. Они очень обижаются когда их называют пожарниками.
Смело но...не к добру это...ждем новостей, что случится с Мишей....
Нужен высокий судья, чтобы господин Игнатьев за решением попрыгал.
Как он смеет на вождя да в суд?! Не по понятиям!
Один уже пытался вождя изгнать - в психушке теперича...
27.05.2020 11:20
- гость -
Этот персонаж больше на жука похож чем на пожарного