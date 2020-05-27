20 алтайских школьников будут получать стипендии от депутата Госдумы

Завершился ежегодный конкурс на присуждение стипендии депутата Госдумы РФ, лидера алтайских эсеров Александра Терентьева в 2020-2021 учебном году. Всего школьники отправили 69 заявок из 21 района и 6 городов, сказано на сайте реготделения "Справедливой России".

Победителями конкурса, которые в течение следующего учебного года будут получать по 3000 рублей от депутата Госдумы, стали:

Агафонов Иван, МКОУ "Залесовская СОШ № 2", Залесовский район;

Алексеев Кирилл, Николаевская СОШ филиал МБОУ "Гришковская СОШ", Немецкий национальный район;

Безродная Анастасия, МБОУ "Мамонтовская СОШ", Мамонтовский район;

Введенский Владислав, МБОУ "СОШ №1 ", Бийск;

Верткова Анастасия, Прыганская СОШ филиал МКОУ "Волчно-Бурлинская СОШ", Крутихинский район;

Ефимов Артем, Новочемровская СОШ филиал МКОУ "Мирная СОШ", Зональный район;

Ишутин Егор, МКОУ "Тальменская СОШ", Тальменский район;

Крахмалева Наталия, МБОУ "Налобихинская СОШ", Косихинский район;

Лапшина Наталья, МБОУ "Первомайская СОШ", Первомайский район;

Майборода Станислав, МБОУ "СОШ № 41", Бийск;

Максимова Валерия, МБОУ "Солонешенская СОШ", Солонешенский район;

Мальцева Анастасия, МБОУ "Первомайская СОШ", Первомайский район;

Мозговой Александр, МБОУ "Лесная СОШ", Бийский район;

Немчинов Алексей, МКОУ "Устьянская СОШ", Локтевский район;

Нестерова Анастасия, МБОУ "СОШ №15", Славгород;

Семенов Владислав, МБОУ "СОШ №14", Яровое;

Сергеев Арсений, МКОУ "Ребрихинская СОШ", Ребрихинский район;

Трушкова Александра, МКОУ "Урюпенская СОШ", Алейский район;

Чебердак Александр, МБОУ "СОШ №8", Бийск;

Четыркин Данил, МБОУ "СОШ №56", Барнаул.

"Ежегодно проводим конкурс, и каждый раз не устаем удивляться, какое замечательное поколение у нас подрастает. Способные, активные, смелые, уверенные в себе и своих силах! – отметил депутат Госдумы. – Нам очень приятно, что вот уже больше 10 лет у вас не угасает желание участвовать в нашем справедливом конкурсе, каждый год поступает очень большое количество заявок, и жюри действительно порой сложно выбрать лучших из лучших. Тем, кто в этом году не прошел, не стоит расстраиваться. Мы ждем вас на будущий год еще более умными и сильными. А победителей еще раз поздравляю. Нашу поддержку вы будете ощущать весь следующий учебный год. Надеюсь, эти средства станут нужным подспорьем для реализации ваших планов и мечтаний".