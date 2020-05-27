Россияне стали реже покупать товары из Китая

По итогам 2019 года количество посылок в России из иностранных интернет-магазинов сократилось на 7,1%, пишут "Известия" со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли.

По данным аналитиков, на это повлиял рост цен на товары из Китая и длительные сроки доставки. Отрицательную роль в этом вопросе сыграла и эпидемия COVID-19 в Поднебесной, когда люди боялись подхватить инфекцию через посылки.

Также эксперты зафиксировали снижение среднего чека онлайн-покупок за рубежом с 9 до 7 долларов. Это связано с прекращением развития рынка трансграничной торговли, а также с ростом цен и приостановлением части торговых площадок рекламной активности в России.

Ожидается, что количество покупок за границей в России продолжит снижаться, а по итогам нынешнего года оно может упасть вдвое. Среди причин выделяют ограничения из-за пандемии, закрытие границ, девальвация рубля и снижение порога беспошлинного ввоза.