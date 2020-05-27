Россияне стали реже покупать товары из Китая

По итогам 2019 года количество посылок в России из иностранных интернет-магазинов сократилось на 7,1%, пишут "Известия" со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли.
По данным аналитиков, на это повлиял рост цен на товары из Китая и длительные сроки доставки. Отрицательную роль в этом вопросе сыграла и эпидемия COVID-19 в Поднебесной, когда люди боялись подхватить инфекцию через посылки.
Также эксперты зафиксировали снижение среднего чека онлайн-покупок за рубежом с 9 до 7 долларов. Это связано с прекращением развития рынка трансграничной торговли, а также с ростом цен и приостановлением части торговых площадок рекламной активности в России.
Ожидается, что количество покупок за границей в России продолжит снижаться, а по итогам нынешнего года оно может упасть вдвое. Среди причин выделяют ограничения из-за пандемии, закрытие границ, девальвация рубля и снижение порога беспошлинного ввоза.
Комментарии
Вчера самих китайцев наблюдал на Алтайском краевом рынке
Нам они зачем???
Сделайте бакс по 20 рублей и товаров будут заказывать на 400% больше.
дада покупаю меньше - денег у меня стало меньше(
Не знаю,что там китайцы с ценами делают,но у поставщиков-импортёров товар стал стоить 105 рублей единица против 110 рублей при долларе в 65 руб.?
Просто стали лучше работать наши оптовики, да и аппетиты поумерили, и теперь в Барнауле можно те же товары купить дешевле, чем в алике. В общем-то экономически это обосновано - доставка оптом дешевле.