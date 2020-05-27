"Ситуация тяжелая". Аэропорт Барнаула начал сокращать расходы из-за отмены рейсов

Аэропорт имени Германа Титова в Барнауле из-за массовой отмены рейсов начал сокращать расходы и перешел в режим экономии. Об этом сообщил министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев. В мае из 90 рейсов в Москву было выполнено только 36.

"Ситуация тяжелая. Пассажиропоток сократился на 80%. В прошлом году в апреле прилетело в аэропорт около 30 тысяч человек. В этом году – 4 тысячи человек. Авиапредприятие работает в режиме жесткой экономии. Сокращают затраты. Надеемся на рост пассажиропотока. Хотя прибыль предприятия по итогам года явно будет меньше, чем в прошлом", – отметил Александр Дементьев.

По его словам, аэропорт Барнаула не попадает в список авиапредприятий, которые должны первыми получить помощь со стороны правительства страны. По условиям, вначале субсидии направляются в аэропорты, которые в год перевозят более миллиона человек. Барнаульский аэровокзал не подходит под эти параметры.

Как добавил министр, есть вероятность, что в ближайшее время будут пользоваться популярностью рейсы в Красноярск, Казань, Москву. В планах открытие рейсов до Омска.

В мае в аэропорту начали ремонт взлетно-посадочной полосы, которая изношена и находится в крайне плохом состоянии. К началу июня в эксплуатацию будет сдан участок площадью около 15 тысяч кв. м. Отметим, что мероприятия не помешают расписанию самолетов, работы будут проводиться в дневное время. На данный момент на объекте осуществляется фрезерование старого полотна и укладка нового асфальтобетонного покрытия.