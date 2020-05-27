Сельский боевик. Перестрелку устроили в Алтайском крае

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

В Павловском районе двое мужчин устроили перестрелку с односельчанином, ограбили его на 20 тысяч рублей и скрылись на мотоцикле, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Инцидент произошел в селе Солоновка. Мужчины 49 и 45 лет приехали к односельчанину и потребовали деньги, которые он якобы должен был доплатить им за выполненную работу.

Хозяин дома отказал, но грабители не сдались и для устрашения начали стрелять из охотничьего ружья в воздух, а после – и по двери дома. Чтобы остановить нападавших, мужчина открыл ответный огонь из травматического пистолета, однако их и это не остановило. Злоумышленники похитили 20 тысяч рублей и скрылись с места преступления на мотоцикле.

Вскоре подозреваемых задержали. Налетчики не стали отрицать свою вину и заявили, что приехали забрать честно заработанные. В доме у задержанных обнаружили незарегистрированное охотничье ружье, шесть патронов и три гильзы, а также 10 тысяч рублей. Остальные деньги подельники успели потратить на алкоголь.

Полиция возбудила дело по статье "Разбой", а также проверяет факт незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов.