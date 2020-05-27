Родители на Алтае отказались госпитализировать зараженных коронавирусом детей

В Кош-Агачском районе Республики Алтай родители отказались от госпитализации двоих детей, у которых был выявлен коронавирус, пишут "Новости Горного Алтая".
Ранее взрослые сами попали в больницу с аналогичным диагнозом. Однако когда наличие инфекции лабораторно подтвердилось у их детей, родители решили оставить их дома, тем самым создав угрозу их здоровью и здоровью окружающих.
По решению Кош-Агачского районного суда детей госпитализировали принудительно. При проведении компьютерной томографии у обоих ребят медики выявили двустороннюю пневмонию. Сейчас они проходят необходимое лечение.
По последним данным, в Республике Алтай выявлено 109 случаев заражения COVID-19.
Комментарии
Не повезло горцам.А Томенко нам разрешил дома болеть,не докучать больницам. Да и то верно,в свете последних событий в Барнаульских больницах- дома даже с ковидом безопаснее.
у обоих ребят медики выявили двустороннюю пневмонию
Родители сами в больнице лечились, а с детьми с двусторонней пневмонией решили дома разобраться
Как быстро суд состоялся. Интересно, кто в суд подавал? Это еще одна головная боль медиков теперь еще судиться? Или прокуратура?
"Коронавирусная инфекция включена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Лица с лабораторно подтвержденным заболеваниям подлежат немедленной госпитализации."(с)
Почему в АК оставляют на амбулаторном?