Родители на Алтае отказались госпитализировать зараженных коронавирусом детей

В Кош-Агачском районе Республики Алтай родители отказались от госпитализации двоих детей, у которых был выявлен коронавирус, пишут "Новости Горного Алтая".

Ранее взрослые сами попали в больницу с аналогичным диагнозом. Однако когда наличие инфекции лабораторно подтвердилось у их детей, родители решили оставить их дома, тем самым создав угрозу их здоровью и здоровью окружающих.

По решению Кош-Агачского районного суда детей госпитализировали принудительно. При проведении компьютерной томографии у обоих ребят медики выявили двустороннюю пневмонию. Сейчас они проходят необходимое лечение.

По последним данным, в Республике Алтай выявлено 109 случаев заражения COVID-19.