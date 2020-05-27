В Барнауле разработали новую бактерицидную лампу для больниц

Барнаульская компания "Энергосберегающие технологии" разработала прототип нового бактерицидного светильника, сообщает пресс-центр мэрии.
Как рассказал директор по развитию компании Николай Мошков, оборудование эффективнее и безопаснее обычных ртутных бактерицидных ламп. В светодиодах не содержится вредных веществ, их не нужно особым образом утилизировать, а срок службы почти в четыре раза больше, чем у классических УФ-излучателей.
Устройство оснащено особыми диодами с UVC- и UVA-излучением, которые уничтожают бактерии и вирусы. Опытный образец светильника будет готов уже в июне 2020 года.
Как отметил Мошков, для организации это не первый опыт – в 2016 году фирма успешно разработала и сертифицировала светодиодное освещение для клинических зон.
Комментарии
О О! на "нобелевку" потянет
УФ-светодиоды диапазона UVC пока что уступают разрядным лампам по КПД и стоят значительно дороже.
Обычный распил.
Компания «Энергосберегающие технологии» начала свою деятельность с государственной поддержкой, находясь в составе резидентов Алтайского бизнес-инкубатора.
Светодиоды импортные, а сами лампы давно продаются на Алиэкспресс.
т.е весь мир дураки...стоимость лампы в студию))
Прежде чем писать такие громкие заголовки и эта лампа стала медицинским изделием,нужно пройти все испытания и получить соответствующие документы..а так на заборе много что пишут
27.05.2020 12:19
- гость -
Думаешь легко китайскую бирочку отдирать и свою клеить? Тут творческий подход нужен.
устроюсь на работу по отдираю бирочек
о себе: очень творческий человек
Вот если бы производили (а не только изобрели) средство от комаров, но не химию. А подобное микроволновке (мини) , это было бы ого-го.