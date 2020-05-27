В Барнауле разработали новую бактерицидную лампу для больниц

Барнаульская компания "Энергосберегающие технологии" разработала прототип нового бактерицидного светильника, сообщает пресс-центр мэрии.

Как рассказал директор по развитию компании Николай Мошков, оборудование эффективнее и безопаснее обычных ртутных бактерицидных ламп. В светодиодах не содержится вредных веществ, их не нужно особым образом утилизировать, а срок службы почти в четыре раза больше, чем у классических УФ-излучателей.

Устройство оснащено особыми диодами с UVC- и UVA-излучением, которые уничтожают бактерии и вирусы. Опытный образец светильника будет готов уже в июне 2020 года.

Как отметил Мошков, для организации это не первый опыт – в 2016 году фирма успешно разработала и сертифицировала светодиодное освещение для клинических зон.