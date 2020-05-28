Ипотека от 0,7%. Как купить квартиру в барнаульском ЖК "Матрешки" под низкий процент 

В апреле 2020 года правительство России приняло программу льготного ипотечного кредитования со ставкой 6,4%. Но некоторые строительные компании сделали процент еще ниже. В Барнауле доступна ипотека на новостройки от 0,7 и 2,1%. Такие выгодные условия предлагает ООО ИСК "ВИРА-Строй" в сотрудничестве с ПАО "Сбербанк". Откуда такой низкий процент и какую квартиру можно выбрать, читайте в материале amic.ru.

Минимальная ставка

Строительная компания "ВИРА-Строй" разработала несколько собственных вариантов ипотеки. Можно сказать, льготной в квадрате. Это позволит купить жилье в том числе и тем, кто раньше не решался оформлять кредит из-за высокой ставки (еще в марте средняя ставка составляла почти 9%, а несколько лет назад и вовсе 14-15%).

Первый вариант покупки квартиры в жилом комплексе "Матрешки" (дома на улицах Балтийской и Сергея Ускова) – для семей с детьми. Главное условие, чтобы второй или последующий ребенок родился в период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года. Материнский капитал можно использовать как первоначальный взнос.

Максимально комфортная ставка – 0,7% – действует с момента заключения договора до завершения всех работ и сдачи дома в эксплуатацию. В среднем это два года. Остальная часть ипотеки – под 4,7%. Либо заем сразу оформляется под 3,3% на все время кредитного договора.

Таких ставок рынок российской ипотеки еще не видел, особенно на новое жилье. Сниженный процент на период строительства поможет молодой семье без тяжелого обременения снимать жилье, пока строится новое.

Второй вариант – для всех остальных покупателей. Если вы берете квартиру до сдачи дома, то ставка по ипотеке – 2,1%, а после окончания строительства – 6,1%. Либо 4,7% на весь срок кредитования.

Обе программы работают до 1 ноября 2020 года. Так что успевайте.

Безопасная сделка

В компании "ВИРА-Строй" заверили, что эти ставки – реальные, и как будет указано в кредитном договоре, так вы и будете платить. Никаких подводных камней, никакого неожиданного роста процентов через несколько лет (а максимальный срок кредита – 20 лет).

Напомним, ставка 6,4% – это госпрограмма. Государство компенсирует застройщикам такой низкий процент. Дальнейшее снижение – уже на усмотрение компаний и сотрудничающих с ними банков. Неизменен только минимальный первоначальный взнос – 20%. Но можно и больше, тогда выплаты по кредиту будут еще комфортнее.

Подчеркнем, что "ВИРА-Строй" возводит все дома, как того требует современное законодательство, с привлечением эскроу-счетов с августа 2019 года. Проектное финансирование – это относительно новый формат взаимодействия продавца и покупателя. Человек, приобретая жилье в строящемся доме, отдает деньги не застройщику, как раньше, а банку. Кредитная организация выдает девелоперу кредит на стройку. И только после окончания работ компания получает деньги граждан. Если при долевом строительстве работы производились на средства от реализации квартир, то сейчас застройщик получает от банка всю сумму сразу, что позволяет ему работать быстро и без заморозок. За расходованием средств, анализом рисков, окупаемостью проекта, ходом строительства теперь следит банк. А ваши деньги надежно защищены.

Впрочем, у компании "ВИРА-Строй" никаких сбоев не было и раньше: все дома были сданы в срок и соответствовали ожиданиям жильцов. Ответственность застройщика застрахована по всем требованиям российского законодательства.

Какие квартиры предлагает компания?

"ВИРА-Строй" является застройщиком жилого комплекса "Матрешки" (участка в границах улиц Балтийская, Сиреневая, Сергея Ускова и Северного Власихинского проезда). Дома с ярким фасадом с русским национальным символом, авторское благоустройство, подземная парковка, современные и безопасные детские и спортивные площадки, стильная и ухоженная придомовая территория с прогулочными зонами, хорошая транспортная доступность – это все о "Матрешках". А еще здесь будет построена школа и детский сад. Это отличное место для комфортной жизни и молодых, и семейных, и людей в возрасте.

Сейчас квартиры доступны по адресам: Балтийская, 93, Сергея Ускова, 41. И здесь действительно найдется из чего выбирать. В домах комплекса есть студии, 1-, 2-, 3-комнатные квартиры и "евродвушки". Площадь – от 26 и до 92 квадратных метров.

Квартиры сдаются уже с ремонтом: матовые натяжные потолки, современные и стильные флизелиновые обои на стенах, линолеум с расцветкой под ламинат, входные и межкомнатные двери, в ванной комнате – плитка на полу и стенах, а также сантехника (ванна, раковина, унитаз, смесители).

Отделка "под ключ" позволяет сэкономить немало средств (в период выплаты ипотеки каждая копейка на счету) и дает возможность заехать сразу после сдачи дома.

"Матрешки" – современный жилой комплекс со своим характером, удобными условиями для жизни всех поколений и под исторически низкую ипотечную ставку.

Проектная декларация на сайте застройщика.

ЖК "Матрешки"

"VS-Недвижимость" – единственный официальный представитель ООО "ИСК "ВИРА-Строй"

Пр. Красноармейский, 75б, 3-й этаж

Режим работы: пн-пт с 9 до 18 часов.

Дополнительный офис: ул. Балтийская, 95

Пн, вт, чт, пт: с 9 до 19 часов.

Ср: с 10 до 18 часов.

Сб: с 10 до 14 часов.

Телефон: 8 (3852) 22-39-49

Сайт

ЖК "Матрешки" — застройщик ООО ИСК "ВИРА-Строй". Эскроу-счета открываются в ПАО Сбербанк. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Банк-партнер ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России sberbank.ru на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.



C 12.05.2020 по 30.06.2020 г. в рамках программы кредитования Сбербанка "Господдержка-2020" можно приобрести квартиру на первичном рынке у юридического лица как на стадии строительства, так и готовое жильё от застройщика по ставке от 6,1% годовых на срок кредита от 12 до 240 месяцев у ООО ИСК "ВИРА-Строй" при условии проведении сделки с услугой "Электронная регистрация права собственности", а также оформления страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях. При отказе заемщика от страхования жизни и здоровья процентная ставка увеличивается до 7,1% годовых/



Первоначальный взнос — от 20% от стоимости кредитуемого жилого помещения. В случае непредоставления документов, подтверждающих финансовое состояние и занятость, первоначальный взнос от 50%. Минимальная сумма кредита — 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 8 000 000 руб. при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 3 000 000 руб. при покупке жилья в других регионах. Валюта — рубли РФ. При отказе заемщика от услуги "Электронная регистрация права собственности" процентная ставка увеличивается до 6,4% годовых.Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на госрегистрацию ДДУ в электронном виде.



Услуга "Электронная регистрация права собственности" оказывается обществом с ограниченной ответственностью "Центр недвижимости от Сбербанка" (ОГРН 1157746652150, Москва, Кутузовский проспект, 32, к. 1, domclick.ru, далее — ООО "ЦНС"), входит в группу компаний ПАО Сбербанк.



Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого или иного жилого помещения. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий — банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.