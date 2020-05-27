Алтайский край вошел в число самых привлекательных регионов для автотуристов

Алтайский край занял третье место в рейтинге регионов, привлекательных для автотуристов, свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом бронирования жилья Tvil.ru в социальных сетях.

"В связи с изменившимися требованиями туристических поездок все больше россиян стали выбирать безопасные путешествия на своем автомобиле, чтобы избежать возможных контактов с толпами отдыхающих", – отметили в Tvil.ru

По итогам опроса, более половины автотуристов (54,67%) этим летом намерены поехать на машине в Крым. Второе место рейтинга занял Краснодарский край – за него проголосовали 23% автотуристов. Алтайский край привлек 7,67% респондентов.

Отметим, в опросе также участвовали такие регионы, как Ярославская область, Татарстан, Свердловская область, Тверская область, Ставропольский край и Самарская область.