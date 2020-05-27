Давление в норме. МТС сделал приложение для удаленного контроля "сердечников"

Медики смогут наблюдать за пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями через смартфон. Для этого МТС внедряет в медицинские учреждения систему "МТС 120/80".

Система включает мобильное приложение для пациентов и виртуальный кабинет для врачей. Последний позволяет наблюдать за показателями артериального давления, частотой сердечных сокращений, температурой и индексом массы тела, которые пользователи вносят в приложение. Данные можно вводить вручную или с помощью автоматического распознавания тонометра. Врач в виртуальном кабинете видит актуальную картину самочувствия пациента.

"Врача и пациент взаимодействуют удаленно, что особенно важно в условиях пандемии. "Сердечники" входят в группу повышенного риска осложнений в случае заражения коронавирусом, поэтому им важно строго соблюдать режим самоизоляции. Мы помогаем им оставаться под наблюдением врачей без посещения поликлиник", – рассказывает руководитель направления МТС eHealth Анна Фофанова.

Любое медучреждение может бесплатно подключить систему на три месяца. Для этого нужно подать заявку на странице "МТС 120/80". МТС продлит условия бесплатного доступа, если режим самоизоляции превысит этот срок. Потом сотрудничество можно продолжать на коммерческой основе.

В России каждый год появляется от одного до полутора миллионов новых пациентов с артериальной гипертонией, утверждает главный врач Центральной клинической больницы "РЖД-Медицина" на Волоколамском шоссе Рафик Шабуров. Такие пациенты должны ежедневно вести дневник давления. Так они будут понимать свое состояние, а врач сможет посмотреть на него в динамике. Современные технологии позволяют заметно упростить этот процесс.

"Мы заинтересованы в постоянном контроле пациентов с помощью новых технологий. Поэтому мы рассматриваем возможность использования виртуального кабинета системы МТС "120/80". Он пригодится нашим кардиологам, эндокринологам и другим специалистам. В ближайшее время мы планируем протестировать систему", – заявляет главный врач Центральной клинической больницы "РЖД-Медицина" на Волоколамском шоссе, терапевт Рафик Шабуров.

Компания МТС запустила приложение для заботы о сердце "МТС 120/80" в декабре 2019 года. Оно разработано в сотрудничестве с Национальным медицинским исследовательским центром кардиологии Министерства здравоохранения РФ. Приложение собирает и хранит данные об артериальном давлении, пульсе, температуре, индексе массы тела, приеме лекарств, а также рассчитывает "возраст" сердца. Доступно для смартфонов на iOS и Android.