ВТБ запустил электронную регистрацию сделок с готовым жильем

В Алтайском крае заработал сервис электронной регистрации сделок с готовым жильем в Росреестре. Новая технология банка ВТБ успешно прошла тестирование в тех регионах, на которые приходится порядка 70% всех ипотечных сделок с готовыми объектами.

Заявки клиентов на регистрацию сделок с недвижимостью могут формироваться онлайн, а затем направляться в Росреестр и его территориальные органы. Основным преимуществом нового сервиса является возможность регистрации договора на приобретение готового жилья без личного визита в Росреестр или МФЦ.

По словам начальника управления "Ипотечное кредитование", вице-президента ВТБ Михаила Сероштана, необходимость такого сервиса возникла во время пандемии коронавируса в России.

"Период самоизоляции особенно затронул сферу регистрации прав собственности на недвижимость, которая требовала личного присутствия в Росреестре или МФЦ. Чтобы обеспечить заемщиков необходимым сервисом, ВТБ в кратчайшие сроки реализовал свою технологию для регистрации прав собственности на готовые объекты. Клиенты смогли оформлять все документы по сделке значительно быстрее и исключительно в офисе банка. Уверены, что сервис будет востребован и после окончания периода самоизоляции", – сказал Михаил Сероштан.

Продавец и покупатель оформляют в банке договор купли-продажи с использованием ипотечного кредита. Если они принимают решение о проведении электронной регистрации сделки через сервис ВТБ, то для подписания документов используется усиленная квалифицированная электронно-цифровая подпись. Банк помогает выпустить ее в дистанционном формате.

Подписание документов происходит в специальном приложении на смартфоне участника сделки. После этого они отправляются в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии. Когда сделка будет зарегистрирована, банк сам информирует об этом клиентов.

Эта система – собственная технология ВТБ. При использовании сервиса банка вся сделка проходит исключительно в банковском программном обеспечении – под контролем систем безопасности финансовой группы ВТБ.

Тиражирование на всю страну запланировано до конца третьего квартала.