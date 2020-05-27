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ДК "Трансмаш" в Барнауле повторно выставят на торги

, ИА "Амител"
В придачу к зданию идет участок 3,5 тысячи квадратных метров
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мэрия Барнаула готовит к продаже здание ДК "Трансмаш", расположенное по адресу пр. Ленина, 152. Постановление о подготовке к продаже опубликовали 26 мая на сайте мэрии.

Документ устанавливает условия приватизации объекта. Стоимость составляет 40,2 млн рублей, а продаваться он будет с помощью электронного аукциона с шагом в один миллион. Победитель торгов должен внести всю сумму на счет администрации в течение двух дней с момента подписания договора.

В характеристике объекта приватизации обозначено здание общей площадью почти в 2,4 тысячи "квадратов" и земельный участок площадью около 3,5 тысячи квадратных метров.

Напомним, что здание в 2019 году уже выставляли на продажу, однако тогда на лот не нашлось покупателей.

Как ранее сообщил amic.ru, власти Алтайского края выставили на торги Барнаульский элеватор. Новым владельцем стало ООО "Грейн Плюс". Компания согласилась выложить 28,1 млн рублей за пять лет пользования комплексом.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

27.05.2020 14:42
- гость -

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