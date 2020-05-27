Привлекли даже пожарный поезд. Несколько крупных возгораний ликвидировали на Алтае

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае пожарные ликвидировали ряд крупных возгораний, ликвидацию которых осложнял шквалистый ветер, сообщили amic.ru в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В Каменском районе на станции Плотинная с привлечением пожарного поезда огнеборцы потушили пожар в двухквартирном доме и двух надворных постройках. В селе Береговое Панкрушихинского района спасатели совместно с добровольцами и сотрудниками пожарной охраны одного из местных предприятий потушили горевшие заброшенные здания. В Славгороде специалисты МЧС ликвидировали возгорание складского помещения. Также в разъезде Кильты Кулундинского района горел нежилой дом.

Кроме того, существенное количество сил бросили на тушение возгораний сухой растительности. Так, в селе Большеромановка Табунского района пожарные совместно с патрульно-маневренной группой ликвидировали пал травы на площади 120 кв.м. В селе Троицк Кулундинского района огнеборцы потушили горящую солому на площади 110 кв.м. В селе Николаевка Немецкого района горела сухая трава на площади 300 кв.м. В селе Бурла огонь охватил 600 кв.м сухой растительности, а в селе Петровка Бурлинского района – 500 кв.м.

В ведомстве подчеркнули, что причиной большинства из этих пожаров стало неосторожное обращение с огнем, а также умышленный поджог и случайность.