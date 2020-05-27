Девятерых жителей Алтайского края вывезут из Армении на родину

Девять жителей Алтайского края возвращаются на родину сегодня из Армении. Как уже сообщал amic.ru, вывозной чартер из Еревана в Екатеринбург через Новосибирск состоится в среду. Вылет запланирован на 16:30 по барнаульскому времени (13:30 по ереванскому).

На рейс зарегистрировались более 200 пассажиров. Помимо девятерых жителей Алтайского края, это россияне из Пермского края, Новосибирской, Томской Кемеровской, Омской, Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, республик Коми и Башкортостан, а также Ханты-Мансийского автономного округа.

Как сообщили amic.ru в правительстве Алтайского края, прилетевших жителей региона встретят в Толмачево, перевезут в край и отправят на самоизоляцию. Две недели люди проведут дома, а у кого нет такой возможности – в обсерваторе.

Напомним, из-за пандемии Россия полностью приостановила международное авиасообщение с конца марта. Исключение составили лишь чартеры, которые возвращают соотечественников на родину.