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Девятерых жителей Алтайского края вывезут из Армении на родину

, ИА "Амител"
Людей ждет обязательная самоизоляция
Фото: Travelask.ru

Фото: Travelask.ru

Девять жителей Алтайского края возвращаются на родину сегодня из Армении. Как уже сообщал amic.ru, вывозной чартер из Еревана в Екатеринбург через Новосибирск состоится в среду. Вылет запланирован на 16:30 по барнаульскому времени (13:30 по ереванскому).

На рейс зарегистрировались более 200 пассажиров. Помимо девятерых жителей Алтайского края, это россияне из Пермского края, Новосибирской, Томской Кемеровской, Омской, Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, республик Коми и Башкортостан, а также Ханты-Мансийского автономного округа. 

Как сообщили amic.ru в правительстве Алтайского края, прилетевших жителей региона встретят в Толмачево, перевезут в край и отправят на самоизоляцию. Две недели люди проведут дома, а у кого нет такой возможности – в обсерваторе.

Напомним, из-за пандемии Россия полностью приостановила международное авиасообщение с конца марта. Исключение составили лишь чартеры, которые возвращают соотечественников на родину.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

27.05.2020 15:06
- гость -

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