Электромонтера "Россетей" убили в Алтайском крае

В Первомайском районе Алтайского края убили электромонтера "Россетей". Произошло это в селе Голышево.
Известно, что незадолго до инцидента от жителей села поступило сообщение об отсутствии напряжения. Двое работников компании "Россети Сибирь" выехали на вызов, в ходе проведения осмотра линии электропередачи и подстанции на них напали неизвестные.
Один из электромонтеров скончался от ранений на месте. Второй получил травмы. Подозреваемые задержаны.
В пресс-службе краевого Следственного комитета amic.ru подтвердили факт инцидента. Сейчас идут необходимые экспертизы, решается вопрос о статье, по которой возбудят уголовное дело: "Убийство" или "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека".
Как сообщал amic.ru, в селе Солоновка Павловского района двое мужчин устроили перестрелку с односельчанином, ограбили его на 20 тысяч рублей и скрылись на мотоцикле.
Комментарии
Незаконную врезку нашли наверно. Парней жалко!!!
в ходе проведения осмотра линии электропередачи и подстанции на них напали неизвестные
Если незаконная врезка, им надо было обоих мочить, чтобы свидетелей не было
Был в одном селе под Славгородом лет пять назад. Там сетевики жесточайший рейд провели против незаконных врезок и с установкой умных счётчиков на столбах. Один магазинчик на обочине даже закрылся, т.к. не смог в честную работать, а не на ворованном электричестве. Кстати, люди с кем я разговаривал, достаточно денежные, но и они приворовывали до того электричество. Нужно жёстко пресекать воровство!
Может, не хотели ремонтировать. Требовали дополнительную плату.
Жители их вызвали сами. Какая незаконная врезка.
Хотелось бы узнать подробности трагедии. Случай вопиющий!
А вот так на хозяина работать и проявлять верноподданичество без ума. Хозяин -то будет с баблом, а монтер сами знаете где. Итальянец-голожоп, вот жестко пресекли воровство и ...? Ты с головой дружишь?
может быть цветмет воровали
Жители их вызвали сами. Какая незаконная врезка
Сами вызвали, сами убили?
Нет, наверное, одни вызвали, другие убили
жестко пресекли воровство и ...? Ты с головой дружишь?
Дружу. Электричество сейчас стоит дешевле чем при СССР. Тогда оно 4 копейки стоило, т.е. на самую ходовую зп можно было 3000кВт потребить. Многие из вас сейчас 13,5 тысяч рублей получают (это в пересчёте с тех денег на нынешние по электричеству)? Ну честно? Хватит уже жалиться и обвинять кого-то в своей неудачной жизни. Пора за ум браться.