Электромонтера "Россетей" убили в Алтайском крае

В Первомайском районе Алтайского края убили электромонтера "Россетей". Произошло это в селе Голышево.

Известно, что незадолго до инцидента от жителей села поступило сообщение об отсутствии напряжения. Двое работников компании "Россети Сибирь" выехали на вызов, в ходе проведения осмотра линии электропередачи и подстанции на них напали неизвестные.

Один из электромонтеров скончался от ранений на месте. Второй получил травмы. Подозреваемые задержаны.

В пресс-службе краевого Следственного комитета amic.ru подтвердили факт инцидента. Сейчас идут необходимые экспертизы, решается вопрос о статье, по которой возбудят уголовное дело: "Убийство" или "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека".

Как сообщал amic.ru, в селе Солоновка Павловского района двое мужчин устроили перестрелку с односельчанином, ограбили его на 20 тысяч рублей и скрылись на мотоцикле.