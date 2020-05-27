Котлован в алтайском селе закопали после вмешательства следователей

Следователи проверили информацию о вырытом и брошенном коммунальными службами котловане в селе Чесноковка Первомайского района, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По указанию ведомства МУП "Первомайские коммунальные системы" закопало яму. Кроме того, информация о падении ребенка в котлован оказалась ложной – опрошенные следователями местные жители не подтвердили факт происшествия.

Напомним, что о проблеме в селе стало известно 27 мая. По словам местных жителей, бригада ЖКХ вырыла котлован глубиной 3-4 метра и оставила его без защитных ограждений, объясняя прекращение работ отсутствием денег на ремонт.

Кроме того, сельчане утверждали, что на днях в яму упал ребенок, но взрослые вовремя заметили это и успели вытащить его.