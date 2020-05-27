Зарядка смартфона на протяжении всей ночи может привести к быстрому износу аккумулятора, сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на руководителя отдела аналитических и IT-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

По его словам, производители рекомендуют не опускать уровень заряда ниже 20% и доводить телефон до полного выключения. Однако и полностью заряжать телефон не стоит – это приводит к быстрой порче аккумулятора.

По мнению эксперта, постоянная зарядка телефона быстро приведет его в негодность, поэтому оставлять телефон на ночь стоит только в крайнем случае.

Коган заметил, что однозначных выводов о вреде мобильных устройств из-за электромагнитного излучения нет, однако не стоит позволять детям оставлять телефон на зарядке рядом с собой или класть его под подушку. Мозг ребенка только формируется и более восприимчив к внешнему воздействию.

Снизить вредное воздействие также поможет использование авиарежима – во время него телефон не связан с сетью и не излучает волн.