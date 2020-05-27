Певица Пелагея официально разводится с хоккеистом Иваном Телегиным. Артистка уже подала необходимые документы в суд.

О расставании звездной пары стало известно около пяти месяцев назад. К тому времени Пелагея и Телегин уже некоторое время не жили вместе.

Как сообщает StarHit, вопросы раздела имущества и выплаты алиментов решат адвокаты. При этом ранее Пелагея заявила, что они с Телегиным не хотят скандалов и привлечения третьих лиц.

Пара зарегистрировала брак в 2016 году, через год у них родилась дочь Таисия.

Как уже сообщал amic.ru, ранее появилась информация о разводе певицы Полины Гагариной и ее мужа Дмитрия Исхакова.