В Рособрнадзоре рассказали, нужны ли будут на ЕГЭ маски и перчатки

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, нужно ли будет выпускникам школ надевать на ЕГЭ маски и перчатки с учетом того, что носить эти средства защиты столь продолжительное время в жаркую погоду довольно тяжело. Слова чиновника передает "АиФ".
По словам Музаева, Рособрнадзор направляет рекомендации в регион, а местная экзаменационная комиссия и штаб по борьбе с эпидемией должны сами решить, какие именно меры безопасности стоит использовать, исходя из ситуации.
Музаев рассказал, что в ведомстве не считают правильным надевать на детей маски и перчатки в июле, особенно в регионах. Однако маски обязательно должны быть на организаторах экзамена, подчеркнул чиновник.
"Среди учителей, которые проводят экзамен, есть люди старшего возраста, которые находятся в группе риска. Их нужно обезопасить", – заявил Музаев.
Напомним, из-за нестабильной эпидситуации в России даты проведения ЕГЭ вновь изменили. По последней информации, основная волна госэкзаменов стартует 3 июля, а не 29 июня, как планировалось ранее.
Комментарии
Среди учителей, которые проводят экзамен, есть люди старшего возраста, которые находятся в группе риска. Их нужно обезопасить
Так маска больше защищает, когда на носителе вируса, а не когда на здоровом
@ Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова
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3 Защиты выпускных квалификационных работ в АлтГТУ будут проходить в соответствии с применением дистанционных образовательных технологий, а именно, в режиме видеоконференции. В качестве площадки для проведения видеоконференций предусмотрено использование Cisco Webex, Skype. Работа ГЭК будет также организована полностью в дистанционном формате.@