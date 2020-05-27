Огромный бюст Сталина случайно нашли на Алтае

Фото: "Бийский рабочий"

В Бийске активисты во время генеральной уборки в собственном общественном центре случайно откопали бюст Сталина, сообщает "Бийский рабочий".

Волонтеры решили благоустроить территорию бывшего Дома учителя, который теперь стал Центром общественных организаций. Когда-то рядом с кирпичным зданием располагалась деревянная пристройка, от которой осталась лишь куча строительного мусора. Сотрудники центра решили разобрать завалы балок и кирпичей. Однако в процессе уборки из-под земли обнажилось холодное и твердое ухо, которое заставило активистов опешить от неожиданности.

Находкой оказался 80-сантиметровый бюст Сталина. Как именно статуя оказалась под завалами, сейчас остается только гадать. По мнению научного сотрудника краеведческого музея Бийска Дмитрий Ерошкина, скульптура вождя народов оказалась под землей в 1956 году, когда советские власти начали процесс "десталинизации".

"Тот, кто закопал его здесь, надеялся, что вернутся времена, когда Сталин вновь будет "в тренде". В каком-то смысле они угадали: несмотря на все темные времена, связанные с ним, люди сегодня вновь говорят о Сталине как об эффективном менеджере", – сказал ученый.

По словам историков, найти такую скульптуру – огромная удача. После 1956 года бюсты Сталина, особенно такого размера, стали редкостью даже в крупных антикварных магазинах. Стоимость похожих изваяний сейчас доходит до 300 тысяч рублей.

Однако с молотка он не уйдет – бюст передадут местному музею. Особенно историков радует состояние находки: несмотря на полувековое нахождение под землей, черты лица Сталина хорошо сохранились.