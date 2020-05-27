Последний прилетевший вахтовик из Якутии покинул алтайский обсерватор

Последний прилетевший из Якутии вахтовик покинул пределы обсерватора "Сосновый бор", пишет "правительственный" телеграм-канал "Ленина, 59".

"Заключительные обследования показали отрицательный результат на коронавирус у всех", – следует из сообщения.

Отмечается, что часть жителей Алтайского края, которые работали на Чаяндинском месторождении, продолжают находиться в обсерваторе "Лесные дали". Срок их самоизоляции также подходит к концу.

Как уже писал amic.ru, прилетевшие из Якутии алтайские вахтовики начали покидать пределы обсерватора "Сосновый бор" 24 мая. В тот день карантин закончился у ста человек.

По последним данным, в Алтайском крае подтверждено 1554 случая заражения коронавирусом и 18 смертей. За минувшие сутки в регионе заразились еще 69 человек.