Уголовное дело по факту смерти электромонтера возбудили в Алтайском крае

23-летнего жителя Первомайского района, напавшего на монтеров во время осмотра линии электропередачи, обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

В ведомстве рассказали, что во время проведения осмотра между рабочим и местным жителем возник конфликт по незначительному поводу, в ходе которого мужчина несколько раз ударил сотрудника "Россетей" кулаками по голове и телу.

В результате пострадавший скончался на месте. Предварительно, причиной смерти послужила закрытая черепно-мозговая травма.

Сейчас подозреваемый задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Расследование уголовного дела продолжается.

Как уже сообщал amic.ru, инцидент с гибелью электромонтера произошел в в селе Голышево Первомайского района. Незадолго до этого от жителей села поступило сообщение об отсутствии напряжения. Двое работников компании "Россети Сибирь" выехали на вызов, однако в ходе проведения осмотра линии электропередачи и подстанции на них напали.