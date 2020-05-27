Экс-губернатора Чувашии, подавшего в суд на Путина, госпитализировали с пневмонией

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован с двусторонней пневмонией, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на неназванный источник.

На данный момент бывший руководитель региона находится в одной из больниц Санкт-Петербурга, врачи оценивают состояние мужчины как тяжелое.

Из-за обширного повреждения легких чиновника подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации, который насыщает кровь кислородом. Газета не уточняет, болен ли Игнатьев коронавирусом.

Напомним, что в январе 2020 года Владимир Путин отстранил чиновника с поста руководителя Чувашской Республики из-за утраты доверия после шутки на церемонии вручения ключей от новых машин для МЧС.

Как ранее сообщил amic.ru, Михаил Игнатьев решил оспорить в Верховном суде свое увольнение с должности главы Чувашии.