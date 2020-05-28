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Посты и тайные тропы. Что делают люди, чтобы попасть на "закрытый" Алтай

, ИА "Амител"
Вячеслав Мельников съездил на блокпост на границе с Новосибирской областью и узнал, кто может свободно проехать на Алтай

Как работает блокпост на границе Алтайского края и Новосибирской области в период пандемии коронавируса / Фото: Вячеслав Мельников

Почти месяц назад на границах Алтайского края ввели пропускной режим в связи  с пандемией коронавируса. Лица, приезжающие в край из других регионов, обязаны две недели провести на карантине. Однако в социальных сетях полно рассказов о том, что такое решение – лишь фикция, якобы на самом деле на границе региона проезд свободный и соблюдать карантин никого не заставляют. Пропускают ли через границу Алтайского края без проверки и обязывают ли прибывающих в наш регион соблюдать двухнедельный карантин, выяснил корреспондент Вячеслав Мельников. Утром 27 мая он побывал на границе нашего региона с Новосибирской областью и узнал, как работают посты спустя месяц после закрытия границ и на какие ухищрения идут люди, чтобы попасть на Алтай.

Свободный въезд не для всех

С 1 мая, когда закрыли свободное посещение Алтайского края, на границе нашего региона с Новосибирской областью почти ничего не изменилось. По-прежнему здесь дежурят посты, в составе которых сотрудники полиции, Росгвардии и Роспотребнадзора. Все – в масках и защитных костюмах. Может быть, только стали более четкими и отлаженными действия: за месяц работы все привыкли к новым правилам и успели отработать спорные моменты.  

Сейчас в Алтайский край свободно проезжают грузовые автомобили. Их даже не останавливают для проверки  – они едут по рабочим вопросам,  везут продукты и товары.

А вот всем легковым автомобилям останавливаться приходится. Сотрудник Роспотребнадзора измеряет температуру пассажирам, а полицейские вежливо осведомляются о цели прибытия на Алтай. Цель в данном случае решает все.

Если люди приезжают на Алтай по рабочей необходимости, у них проверяют документы, в том числе и справку от работодателя, и пропускают, желая счастливого пути.

То же самое, если автомобиль следует транзитом через Алтайский край в другой регион.

А вот те, кто пересекает границу без уважительной причины, например, в гости или на отдых, или возвращается из поездки по личным делам, заполняют документы об уведомлении обязательной самоизоляции.

За полтора часа, что корреспондент ИА "Амител" провел на границе, такие документы заполнили пассажиры трех автомобилей. Никто не спорил.

"Мы едем в Бийск по личным делам. Да, в курсе, что границы закрыты. Но что поделаешь, раз такая ситуация. Значит, будем сидеть дома все эти дни", – рассказывает один из водителей.

Постовые объясняют, что данные граждан вносятся в общую базу. И если вдруг в последующем этого человека остановят на улице, хотя он должен быть на карантине, его оштрафуют.

Тайные тропы и другие хитрости

Вообще сегодня ни скандалов, ни возмущений на границе не было. Хотя, по словам правоохранителей, четыре автомобиля с утра развернулись и уехали обратно в Новосибирск: у пассажиров не было при себе документов, подтверждающих уважительную причину приезда на Алтай, а заполнять согласие на изоляцию они не захотели.

Но такая "тишь да гладь" далеко не всегда. "Вы в пятницу сюда приезжайте, вот тогда здесь вся парковка забита и очень много возмущенных тем, что им не дают свободно проехать", – говорят постовые.

Перед выходными поток желающих попасть на Алтай особенно велик: люди едут на отдых. И число недовольных ограничениями на въезд возрастает в разы.

Удивительным образом увеличивается и поток "рабочих поездок" в эти дни. По крайней мере, граждане показывают такие документы. А уж с какой целью на самом деле "дорогие гости" едут с палатками в Алтайский край – остается на их совести.

Есть и те, кто попадает в регион, минуя кордоны, по "тайным тропам" – полевым дорогам. Постов там нет: на каждую тропинку заслон не поставишь, пожимают плечами правоохранители.

 Выезд открыт

Автомобили, выезжающие из Алтайского края, на границе не останавливают: по указу губернатора ограничен въезд на территорию региона, а не выезд. Но сотрудники подчеркивают, что база "карантинников" общая для всех регионов. Поэтому тех, кто не захотел сидеть две недели на самоизоляции и уехал из Алтайского края, могут наказать за нарушение самоизоляции и в Новосибирске.

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Комментарии

28.05.2020 07:43
- гость -

Что я не понял, если выезд открыт, то я спокойно могу поехать в нск по личным делам, а потом вернуться домой и не сесть на карантин? Или все таки придется отсидеть?

28.05.2020 07:53
Гость

"За полтора часа, что корреспондент ИА "Амител" провел на границе, такие документы заполнили пассажиры трех автомобилей." (с)

Граница на замке! Вирус не проскочит!!!
А сколько всего легковых авто за эти полтора часа въехали в АК?
А автобусов?

28.05.2020 07:54
- гость -


28.05.2020 07:43
- гость -

Выехать за пределы АК сможете без проблем, въехать только через 14-дн. карантин. На въезде остановят, и выпишут уведомление, подпишете - едете домой и сидите 2 недели, не подпишете -развернут обратно.

28.05.2020 08:00
Гость

А Росгвардейцы для чего? Кто-то с боем начнёт прорываться в АК? ДПСника мало?
Сколько же они в день бабла бестолково прожирают!

28.05.2020 08:24
- гость -

чем рабочая необходимость отличается от возвращения домой? Почему в автобусе можно без карантина, а в машине нельзя? Дичь какую-то развели.

28.05.2020 08:36
- гость -

а тайные тропы так и не показали ))

28.05.2020 08:37
- гость -

Если смотреть цифры, видно, что количество завозящих инфекцию постоянно растет. До тех пор, пока это будет продолжаться, жители региона могут накладывать на себя какие угодно жесткие ограничения - БЕСПОЛЕЗНО!
Мы можем сидеть месяцами в квартирах, носить круглосуточно маски и перчатки, не получать обычной медицинской помощи - БЕСПОЛЕЗНО! Пока производится ЗАВОЗ ИНФЕКЦИИ.
Надо вводить электронные пропуска для всех приезжих в регион. Как говорится, и пеших, и конных.

28.05.2020 08:37
- гость -

Там по сельским дорогам можно проехать весь этот чудо блок пост

28.05.2020 08:43
Гость

Не ваше дело,зачем у меня в автомобиле палатка.С прошлого лета осталась.
Там под ней ещё и ёлка есть.

28.05.2020 08:44
месный

28.05.2020 07:54
- гость -

Тоесть завернув обратно обеспечат жильём и всем необходимым на 14 дней? И компенсируют потерю ЗП и работы?

28.05.2020 08:46
- гость -

да хватит уже показухи, надоело.

28.05.2020 08:50
Гость.

Фото "Алтайский край" сделано явно с территории Новосибирской области. Корреспондент самоизолировался на 2 недели?

28.05.2020 09:01
Пионер

Люди двигаются по работе, к родственникам. Показуха и клоунада

28.05.2020 09:02
Гость

28.05.2020 08:44
месный
Да ты жук! Хочешь метнуться до "Грани" (или с километр дальше),развернуться и усесться на 14 дней халявы!
Так твой работодатель через пятнадцать дней тебя пошлёт,ибо место занято.

28.05.2020 09:02
- гость -

Ну и для чего весь этот Цирк?

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