Роковые красотки. Самые знаменитые брюнетки Голливуда

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28 мая во всем мире отмечают День брюнеток. При каких обстоятельствах появился этот праздник, точной информации нет, но есть мнение, что возник он как ответ Дню блондинок (который отмечают 31 мая). И против этого дня точно никто не выступал (ну еще бы).

Кстати, большинство жителей нашей планеты – это брюнеты. Научно доказано, что темный цвет волос – это доминантный генный признак. А темноволосые красавицы всегда обладали неким магическим шармом. Предлагаем вам полюбоваться на самых ярких, жгучих, прекрасных брюнеток Голливуда, которые свели с ума не одного поклонника.