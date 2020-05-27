На улице Советской в Барнауле восстановят тополя

Деревья на улице Советской в Барнауле восстановят. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Как уже писал amic.ru, накануне, 26 мая, в результате порыва ветра в районе дома № 13 упал один тополь. Дерево рухнуло на проезжавший мимо автомобиль, машина получила небольшие повреждения. Люди, находившиеся в салоне, не пострадали.

Вечером специалисты "Горзеленхоза" убрали упавший тополь, а также срезали еще три дерева. Как пояснили в организации, при обследовании зеленых насаждений весной нынешнего года выяснилось, что эти тополя являются аварийными.

В мэрии обещают, что осенью на этом участке высадят четыре молодых пирамидальных тополя.