Очень рано. По всему Алтайскому краю начала созревать земляника

В Алтайском крае из-за необычайно теплой весны уже начала расти садовая земляника. Фотографиями поспевшей ягоды одна из жительниц региона поделилась в сообществе Barnaul 22.
"Пошла сейчас поливать викторию и, к своему удивлению, обнаружила первую ягодку. Никогда так рано не спела, обычно чуть ли не на месяц позже. Погода этой весной просто удивляет и радует", – поделилась в соцсетях девушка из Усть-Калманского района.
В комментариях о раннем урожае заявили и жители из других районов. Ягода уже растет в Рубцовском, Третьяковском, Алтайском, Михайловском районах, а также в Барнауле.
Как ранее сообщил amic.ru, из-за аномально жаркой погоды в регионе уже стартовал грибной сезон. Грибники со всего края делятся своими находками – в лесу появились подберезовики, подосиновики и маслята.
Комментарии
Земляника - это дикая ягода.
В огороде растет клубника, а Виктория- это сорт клубники!
Автор подучи мат.часть!
Автор как раз прав, в саду растёт именно земляника садовая, придётся Вам подучить матчасть, интернет в помощь.
27.05.2020 17:34
гость
Виктория — один из первых и широко распространённых сортов земляники садовой в России и СССР, в настоящее время редко встречаемый. Сорт выведен в Англии и назван в честь королевы Виктории.