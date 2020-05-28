"Страха нет, он приходит потом". Как добровольцы помогают спасать Алтай от пожаров

В этом году Алтайский край особенно страдает от пожаров из-за жаркой погоды и сильного ветра. Противопожарный режим в регионе сняли 25 мая, но ситуация остается сложной, отмечают спасатели. Только за день – 26 мая – в крае потушили 61 пожар. Восемь из них удалось ликвидировать при помощи добровольной пожарной охраны, которая в последнее время стала серьезным подспорьем профессионалам. Добровольцы рассказали amic.ru, почему идут на пожары, как им помогают краевые власти, как удается совмещать свою деятельность с работой и не боятся ли они пострадать сами, спасая других.

"Только потом понимаешь, что мог погибнуть"

Шелаболихинскому району в 2020 году повезло чуть больше, чем другим: к серьезным последствиям пожары не приводили, рассказал глава Новообинцевского сельсовета и доброволец пожарной охраны Владимир Захарченко.

В добровольной дружине он с 2014 года, когда в селе не стало пожарной машины. До ближайшей пожарной части 10 километров, поэтому один из добровольцев использует свой трактор с бочкой для воды. Теперь здесь приступают к тушению, не дожидаясь спасателей.

Это и помогло предотвратить беду 6 марта 2020 года, когда при пожаре в жилом доме Захарченко спас пожилую женщину, за что получил от МЧС медаль "За отвагу на пожаре".

"Время уже было темное, ближе к ночи, и мне поступил звонок. Я быстро разбудил нашего тракториста, поэтому мы начали тушить, не дожидаясь пожарных. Когда они приехали, уже сильно обгорели сени и крыша. Дом надо было обесточить, поэтому я сам взял лестницу и полез на столб. Знал, что в доме живет женщина-инвалид. Через дверь уже было не зайти, но в окне я разглядел белый силуэт и сказал об этом спасателям. С одним из них мы разбили стекло, он вытащил женщину и передал мне. К счастью, задохнуться она не успела", – вспоминает Захарченко.

Глава сельсовета говорит, что во время работы сам пострадать не боится: на пожаре об этом просто некогда думать.

"На это нет времени – людей надо спасать. Только потом, когда придешь домой, понимаешь, что мог погибнуть или серьезно пострадать. Но на новый вызов опять едешь без страха – людям помощь нужна", – добавил Захарченко.

Лучше предотвратить

Работа дружинника – всегда быть готовым действовать. Так рассуждает Виктор Филатов, который руководит филиалом общественного учреждения пожарной охраны "Добровольная пожарная охрана Алтайского края" в селе Новозыково Красногорского района. За работу на пожарах его представили к медали МЧС России "За содружество во имя спасения". Но Филатов отмечает, что на самом деле награды заслуживают все члены пожарной команды.

"В добровольной команде у нас 15 человек. Все мужики проверенные, работают не первый день и действуют слаженно. Но команда командой, а пожары часто тушит вся деревня. Моя задача – все организовать. В прошлом году у нас случился пожар при сильном ветре. Если бы ждали спасателей, сгорела бы вся улица. Но люди откликнулись: кто с ведром, кто с веником, кто с тряпками. Все помогали", – пояснил Филатов.

При этом сами добровольцы экипированы не хуже профессиональных пожарных: край выделил команде новые защитные костюмы, каски и рукава, поэтому они могут тушить даже серьезные возгорания.

Но работа не заканчивается, даже когда пожар потушен, отмечает волонтер. По его словам, приходится постоянно проводить профилактику.

"Пожар легче предотвратить, чем потом тушить. Если вижу, что человек жжет костры или у него дымовая труба скоро отвалится, по-соседски провожу разъяснительную работу", – подчеркнул Филатов.

Радеют за свои села

Добровольная пожарная охрана все чаще помогает на пожарах или вовсе тушат их своими силами, пояснил председатель Алтайского Всероссийского добровольного пожарного общества Андрей Рысин.

С начала года волонтеры сами ликвидировали 93 пожара, а еще в 294 случаях оказали весомую помощь профессионалам.

По его словам, за последние 10 лет добровольцы стали серьезной силой в борьбе с огнем. Раньше за содержание пожарных дружин отвечали колхозы, но в 2011 году после закона "О добровольной пожарной охране" все изменилось. Дружинники получили правовой статус и самое главное – поддержку от государства.

"Сейчас у нас все населенные пункты, где нет пожарных, прикрыты добровольцами. Край выделил нам 5 млн рублей, поэтому мы смогли выделить волонтерам экипировку и застраховать их жизни. Кроме того, они получают бесплатные дрова и уголь и льготные путевки в лагерь для детей", – объяснил Рысин.

По его словам, поддержка государства помогла значительно расширить штат пожарной охраны. Сейчас в регионе действуют 938 подразделений общей численностью 9737 человек.

Кроме того, сейчас в крае рассматривают возможность выплачивать добровольцам премии. Всем необходимым волонтеров обеспечили, но их усилия должны быть дополнительно вознаграждены, отметил Рысин. Хотя сами дружинники, по его словам, о награде за труд не просят: люди просто радеют за свои села и всегда готовы прийти на помощь.