В общежитии АГУ нашли коронавирус. Заразился иностранец

У одного из студентов Алтайского государственного университета, проживающего в общежитии, подтвердился коронавирус, сообщает "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на ректора вуза Сергея Бочарова.

По его словам, зараженным оказался студент из Китая. Тест провели уже после того, как учащийся обратился в больницу с кашлем, однако к моменту получения результатов молодой человек уже выздоровел.

"Сейчас у него нет симптомов заболевания, но тестирование провели. Получен положительный результат, но мы надеемся, что он – ложноположительный. Тем не менее чтобы предотвратить панику, крыло общежития, в котором проживал студент, переведено на карантин", – сказал Бочаров.

Анализы также взяли у 35 человек, контактировавших с учащимся, однако результаты пока неизвестны. Ни у студентов, ни у сотрудников симптомов заболевания COVID-19 пока не выявлено. Для всех изолированных в общежитии организованно горячее питание.

Напомним, что 22 мая стало известно об инфицировании 38 студентов АГМУ, проживавших в общежитии медуниверситета.