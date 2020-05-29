Без лишних хлопот. Как быстро продать автомобиль с пробегом

Продажа машины может надолго затянуться в ожидании выгодного покупателя. По объявлению часто звонят "перекупы", а сделка с ними гарантирует потерю цены. Они убедят вас, что вы продаете хлам и будут торговаться. Если продавец не знает реальной стоимости своей машины или деньги нужны ему срочно, он "махнет рукой" и согласится на невыгодные условия. С какими трудностями может столкнуться владелец и как продать автомобиль без лишних неудобств, рассказал управляющий автосалона "Первый номер" Александр Гостев.

Долго и утомительно

"Помимо того, что собственника будут атаковать перекупщики и сбивать цену, есть и другие проблемы. Во-первых, машину надо подготовить – тратить деньги. Во-вторых, показывать клиентам – тратить время. В-третьих, клиенты будут торговаться и придираться – тратить на них нервы", – рассказывает управляющий автосалона "Первый номер" Александр Гостев.

Так, продажа подержанного авто отнимает много времени и сил. На плечи владельца ложится долгий утомительный процесс: от вытряхивания ковриков и чистки капота до встреч с потенциальными покупателями и рутины с документами. Но есть и другой вариант – поставить машину на комиссионную продажу. Собственник передает транспортное средство в руки менеджеров, а сам занимается своими делами. Специалисты сами размещают объявления с фотографиями и параметрами машины на известных сайтах и демонстрируют ее в своем автосалоне.

Быстро и просто

В Барнауле продажей подержанных автомобилей занимается автосалон "Первый номер". Компания дорожит своей репутацией, поэтому тщательно проверяет автомобили, которые выставляются на продажу. "Первый номер" работает только с машинами без технических недостатков и юридически чистыми документами. Машины, которые попадали в серьезные ДТП, не принимаются. За услугу центр берет комиссию порядка 1% от стоимости авто, но не менее 5000 рублей.

Автомобили в отличном состоянии, как правило, продаются за несколько дней, утверждает Александр Гостев. Но для тех, кому деньги нужны сегодня, в "Первом номере" работает услуга "Срочный выкуп". Автомобиль оценят в течение 30 минут и всю стоимость выплатят на месте. Кроме того, работает система Trade In – обмен старого транспортного средства на новое.

"Если клиент хочет не просто продать, а поменять машину, то у нас это можно сделать день в день. Новое авто вы выбираете в нашем салоне, а свое оформляете как первый взнос. Разницу можно доплатить наличными или оформить кредит. Если разница в вашу пользу – доплатим мы. Все просто: вы приезжаете на старой машине, а уезжаете на новой", – говорит управляющий автосалона "Первый номер" Александр Гостев.

Автосалон "Первый номер"

Адрес: г. Барнаул, ул. Челюскинцев, 117

Телефон: +7 (3852) 603 888,

+7 (913) 210-6330

Сайт: первый-номер.рф