В Алтайском крае главу района осудят за грабеж. Чиновник не хотел, чтобы его снимали

Главу Солонешенского района Алтайского края осудят за отобранный у местной жительницы телефон, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, в октябре 2019 года между руководителем и женщиной произошел конфликт. Чтобы зафиксировать поведение чиновника, сельчанка стала снимать происходящее на свой смартфон. Не желая огласки инцидента в СМИ, мужчина насильно вырвал из рук женщины телефон и сбежал.
В ходе предварительных разбирательств глава не признал своей вины и стал утверждать, что пострадавшая его оговаривает и провоцирует на конфликт. Однако следствие собрало достаточные доказательства и передало дело в суд.
Чиновника обвиняют в грабеже. Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
Комментарии
Глава отобрал у односельчанки телефон и скрылся
Нет, грабеж не пройдет. Он же без цели присвоения телефона, стер бы запись и вернул. Незаконное завладение, в суде можно компенсацию взять, но это не преступление, это гражданский спор
27.05.2020 18:28
гость
Нет, грабеж не пройдет. Он же без цели присвоения телефона, стер бы запись и вернул. Незаконное завладение, в суде можно компенсацию взять, но это не преступление, это гражданский спор
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Отобрал телефон и скрылся (с телефоном, очевидно). Это натуральный грабеж.
Сейчас если угонщика догоняют, он говорит, что покататься и его оформляют, как без цели хищения. Есть такая статья в УК. Он, типа, покатался бы и оставил где-нибудь, а продавать не хотел
Можно ли считать грабежом обваливание курса рубля, а затем утверждать, что низкий курс выгоднее, а пострадавшим россиянам это пофиг - т.к. они получают и тратят в рублях?!
27.05.2020 18:34
- гость -
Отобрал телефон и скрылся (с телефоном, очевидно). Это натуральный грабеж
Нет, есть признаки состава преступления, если одного признака не хватает, состава нет. В данном случае не достаточно скрыться, надо иметь умысел на присвоение, а не на то, чтобы стереть запись и вернуть телефон владельцу. Если хочешь вернуть, наносишь ущерб, но предусмотренный Гражданским, а не Уголовным кодексом
18:46
гость
В данном случае не достаточно скрыться, надо иметь умысел на присвоение, а не на то, чтобы стереть запись и вернуть телефон владельцу.
Бред несёте.
18:28
гость
Он же без цели присвоения телефона, стер бы запись и вернул.
Если бы, да кабы, да во рту росли грибы, тогда бы был НЕ рот, а целый огород.
Гуляй, юраст.
18:46
гость
В данном случае не достаточно скрыться, надо иметь умысел на присвоение, а не на то, чтобы стереть запись и вернуть телефон владельцу.
Это он тебе сказал, что хотел вернуть или ты примерно почувствовал?
27.05.2020 18:49
- гость -
Не образуют состава кражи или грабежа противоправные действия, направленные на завладение чужим имуществом не с корыстной целью, а, например, с целью его временного использования с последующим возвращением собственнику либо в связи с предполагаемым правом на это имущество
27.05.2020 18:53
- гость -
Не образуют состава кражи или грабежа противоправные действия, направленные на завладение чужим имуществом не с корыстной целью, а, например, с целью его временного использования с последующим возвращением собственнику либо в связи с предполагаемым правом на это имущество
Это тебе, юрист