В Алтайском крае главу района осудят за грабеж. Чиновник не хотел, чтобы его снимали

Главу Солонешенского района Алтайского края осудят за отобранный у местной жительницы телефон, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, в октябре 2019 года между руководителем и женщиной произошел конфликт. Чтобы зафиксировать поведение чиновника, сельчанка стала снимать происходящее на свой смартфон. Не желая огласки инцидента в СМИ, мужчина насильно вырвал из рук женщины телефон и сбежал.

В ходе предварительных разбирательств глава не признал своей вины и стал утверждать, что пострадавшая его оговаривает и провоцирует на конфликт. Однако следствие собрало достаточные доказательства и передало дело в суд.

Чиновника обвиняют в грабеже. Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.