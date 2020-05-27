В Алтайском крае главу района осудят за грабеж. Чиновник не хотел, чтобы его снимали

Главу Солонешенского района Алтайского края осудят за отобранный у местной жительницы телефон, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, в октябре 2019 года между руководителем и женщиной произошел конфликт. Чтобы зафиксировать поведение чиновника, сельчанка стала снимать происходящее на свой смартфон. Не желая огласки инцидента в СМИ, мужчина насильно вырвал из рук женщины телефон и сбежал.
В ходе предварительных разбирательств глава не признал своей вины и стал утверждать, что пострадавшая его оговаривает и провоцирует на конфликт. Однако следствие собрало достаточные доказательства и передало дело в суд.
Чиновника обвиняют в грабеже. Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
Комментарии
Глава отобрал у односельчанки телефон и скрылся
Нет, грабеж не пройдет. Он же без цели присвоения телефона, стер бы запись и вернул. Незаконное завладение, в суде можно компенсацию взять, но это не преступление, это гражданский спор
27.05.2020 18:28
гость
Нет, грабеж не пройдет. Он же без цели присвоения телефона, стер бы запись и вернул. Незаконное завладение, в суде можно компенсацию взять, но это не преступление, это гражданский спор
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Отобрал телефон и скрылся (с телефоном, очевидно). Это натуральный грабеж.
Сейчас если угонщика догоняют, он говорит, что покататься и его оформляют, как без цели хищения. Есть такая статья в УК. Он, типа, покатался бы и оставил где-нибудь, а продавать не хотел
Можно ли считать грабежом обваливание курса рубля, а затем утверждать, что низкий курс выгоднее, а пострадавшим россиянам это пофиг - т.к. они получают и тратят в рублях?!
27.05.2020 18:34
- гость -
Отобрал телефон и скрылся (с телефоном, очевидно). Это натуральный грабеж
Нет, есть признаки состава преступления, если одного признака не хватает, состава нет. В данном случае не достаточно скрыться, надо иметь умысел на присвоение, а не на то, чтобы стереть запись и вернуть телефон владельцу. Если хочешь вернуть, наносишь ущерб, но предусмотренный Гражданским, а не Уголовным кодексом
18:46
гость
В данном случае не достаточно скрыться, надо иметь умысел на присвоение, а не на то, чтобы стереть запись и вернуть телефон владельцу.
Бред несёте.
18:28
гость
Он же без цели присвоения телефона, стер бы запись и вернул.
Если бы, да кабы, да во рту росли грибы, тогда бы был НЕ рот, а целый огород.
Гуляй, юраст.
18:46
гость
В данном случае не достаточно скрыться, надо иметь умысел на присвоение, а не на то, чтобы стереть запись и вернуть телефон владельцу.
Это он тебе сказал, что хотел вернуть или ты примерно почувствовал?
27.05.2020 18:49
- гость -
Не образуют состава кражи или грабежа противоправные действия, направленные на завладение чужим имуществом не с корыстной целью, а, например, с целью его временного использования с последующим возвращением собственнику либо в связи с предполагаемым правом на это имущество
27.05.2020 18:53
- гость -
Не образуют состава кражи или грабежа противоправные действия, направленные на завладение чужим имуществом не с корыстной целью, а, например, с целью его временного использования с последующим возвращением собственнику либо в связи с предполагаемым правом на это имущество
Это тебе, юрист
27.05.2020 18:55
- гость -
Это он тебе сказал, что хотел вернуть или ты примерно почувствовал?
Это он и тебе скажет, если не дурак. Даже дурак, который угнал машину и его догнали, говорит, что взял покататься и уже статья другая
Это Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. N 29 "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" (с изменениями и дополнениями), пункт 7. Там можно статью 330 УК подтянуть, но это штраф
Умысел у жуликов может меняться, хотел завладеть - не хотел завладеть. А здесь получается завладел и имел реальную возможность распорядиться похищеным по своему усмотрению. Преступление окончено! Грабёж- 100 % Вор должен сидеть в тюрьме)
19:08
гость
Там можно статью 330 УК подтянуть, но это штраф
Воот, а ты кричал что то про ГК. Но, тогда почему "Чиновника обвиняют в грабеже." ?
Ты тут самый умный?
18:28
гость
Не желая огласки инцидента в СМИ, мужчина насильно вырвал из рук женщины телефон и сбежал.
Чиновника обвиняют в грабеже.
Нет, грабеж не пройдет. Он же без цели присвоения телефона, стер бы запись и вернул.
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Наверное не вернул?
27.05.2020 19:16
- гость -
Воот, а ты кричал что то про ГК. Но, тогда почему "Чиновника обвиняют в грабеже." ?
Ты тут самый умный?
Иногда в статье такую хрень могут написать, что даже ты поймешь
имел реальную возможность распорядиться похищеным по своему усмотрению
Ни один судья не поверит, что он завладел, чтобы продать телефон. Посмеется
27.05.2020 19:21
- гость -
Наверное не вернул?
Даже если выкинул, это не грабеж, максимум ст. 330 УК
27.05.2020 19:23
гость
Воот, а ты кричал что то про ГК. Но, тогда почему "Чиновника обвиняют в грабеже." ?
Воот, а ты кричал, что грабеж, а сейчас даже ты понял, что ст. 330 УК это не грабеж. А ГК еще более вероятен, чем ст. 330, тут суду решать
Нет, для профилактики и штраф за телефон надо и срок за хулиганские действия.