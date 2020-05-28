Ку-ку, мой мальчик! 10 интересных фактов о самом любимом мультфильме про Карлсона

28 мая 2020 года исполняется 50 лет замечательному мультфильму "Карлсон вернулся". В честь юбилея этой великолепнейшей картины, затмившей даже оригинальное произведение Астрид Линдгрен, вместе с "Союзмультфильмом" вспоминаем интересные факты из истории ее создания.

1. "Карлсон вернулся" – продолжение мультфильма "Малыш и Карлсон". И тот и другой фильм создавал режиссер Борис Степанцев. Обе анимационные картины стали невероятно популярны во всем СССР.

2. Главных героев, впрочем, как и все остальное в этом мультфильме, рисовали художники-постановщики Анатолий Савченко и Юрий Бутырин.

3. Очаровательную домомучительницу Фрекен Бок озвучила (ах, как хочется сказать сыграла!) великолепнейшая актриса Фаина Раневская. В мультфильм, кстати сказать, она попала не сразу. Режиссер Степанцев пробовал многих актрис, но ему никто не нравился. Раневскую он пригласил по совету художника Савченко. И у той сразу все получилось. Как позже вспоминал Савченко, Фаина Раневская не терпела никаких замечаний, а режиссера называла "деточка": “Деточка, я сама всё знаю!..” И ведь, правда, она сумела сделать домомучительницу потрясающе обаятельной. Кстати, вам не кажется, что актриса и персонаж несколько похожи.





Раневской тоже так показалось, и она даже обиделась на художника Анатолия Савченко. "Неужели я такая страшная".

4. Кстати, в мультфильме есть две отсылки к киноленте "Весна", где Раневская играла экономку героини Орловой. Это эпизоды перед зеркалом ("Я сошла с ума, какая досада") и сразу после того, как Карлсон улетел ("Милый, милый").

При этом фразу "Милый, милый" Раневская категорически отказалась произносить. Она заявила, что уже говорила ее в кино и повторяться не будет. Поэтому реплику записала редактор Раиса Фричинская, подражая голосу великой актрисы. Конечно, когда та покинула студию.

5. Кроме Раневской над фильмом о Карлсоне работали и другие легендарные актеры. Так, Малыша и его маму озвучила Клара Румянова.

6. А голосом Карлсона, папы Малыша и диктора телевидения говорит самый знаменитый Шерлок Холмс СССР – Василий Ливанов.

7. И первый, и второй мультфильмы о Карлсоне разобрали на цитаты. И это не удивительно: режиссер разрешал актерам хулиганить, и многие удачные реплики рождались прямо в студии звукозаписи, импровизационно. Помните эти фразочки:

– А мы тут, знаете, всё плюшками балуемся…

– Ты что, с ума сошёл? Дорогой друг издалека прилетает на минуточку – а у вас нет торта!

– Детям мучное вредно! Отдай плюшку!

– По телевизору показывают жуликов! Ну, чем я хуже?!

– Ку-ку, мой мальчик!

– Эээх, попадёшь к вам в дом – научишься есть всякую гадость!

8. Музыку к двум мультфильмам сочинил композитор Геннадий Гладков. Лишь в эпизоде, когда Карлсон в образе привидения преследует жуликов, звучит композиция Мерва Гриффина "Дом ужасов", исполненная оркестром Charles Grean Orchestra. Музыка из мультфильма стала очень популярной, но ее автора не указали в титрах и долгое время о нем ничего не знали.

9. В фильме "Карлсон вернулся" есть и отсылка к Федору Шаляпину. Помните великолепную пляску Карлсона в роли привидения? Гладков использовал русскую народную песню "Вдоль по Питерской" и включил в нее присвистывания и перекличку разных музыкальных инструментов. Услышав мелодию, режиссер придумал выход Карлсона из шкафа в цилиндре и пальто с меховым воротником: как у Федора Шаляпина, который до революции исполнял эту песню.

10. После фильма "Карлсон вернулся" должны были снять продолжение картины. Но режиссёр Борис Степанцев увлёкся новыми идеями. "Карлсона" отложили до лучших времён и так к нему и не вернулись. Очень жаль.