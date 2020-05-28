Хотели просто прокатиться. Автоугонщиков задержали в Алтайском крае

В селе Угловское Угловского района Алтайского края сотрудники полиции задержали подозреваемых в угоне автомобиля, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Как уточняют в ведомстве, двое сельчан после распития алкоголя в ночное время угнали ВАЗ-21011, припаркованный у одного из домов на улице Чапаева. Когда хозяин машины обнаружил пропажу, он обратился в полицию.

Правоохранители в ходе расследования нашли автомобиль, брошенный на окраине села. Машина была в исправном состоянии. Накануне задержали и подозреваемых.

Молодые люди рассказали полицейским, что взяли чужую машину, чтобы просто прокатиться. Когда же в баке закончился бензин, они оставили ее на полевой дороге.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения". Стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.