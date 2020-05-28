Глава Барнаула поднялся на две строчки в рейтинге российских мэров

Глава Барнаула Вячеслав Франк занял 39-е место в рейтинге российских мэров по результатам работы за апрель-май 2020 года. Список публикует Центр информационных коммуникаций "Рейтинг".

По сравнению с февралем-мартом Франк шагнул вверх на две позиции и по-прежнему остается в списке мэров-хорошистов.

Лучшим градоначальником за последние два месяца, по мнению экспертов, стал мэр Казани Ильсур Метшин. Далее идет столичный глава Сергей Собянин. Замыкает тройку мэр Белгорода Юрий Галдун.

Антилидером рейтинга специалисты признали мэра Кызыла Карима Сагаан-Оола. Также в тройке худших глава Махачкалы Салман Дадаев и мэр Кирова Геннадий Плехов.

Напомним, при составлении списка ЦИК "Рейтинг" традиционно учитывает результаты заочного анкетирования, а также заочные и очные опросы представителей экспертного сообщества из самых различных сфер.

Как уже сообщал amic.ru, ранее аналитики Центра опубликовали рейтинг российских губернаторов по итогам марта-апреля. Глава Алтайского края Виктор Томенко занял в нем 49-е место, поднявшись на одну строчку в сравнении с предыдущим перечнем.