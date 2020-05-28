Глава Барнаула поднялся на две строчки в рейтинге российских мэров

Глава Барнаула Вячеслав Франк занял 39-е место в рейтинге российских мэров по результатам работы за апрель-май 2020 года. Список публикует Центр информационных коммуникаций "Рейтинг".
По сравнению с февралем-мартом Франк шагнул вверх на две позиции и по-прежнему остается в списке мэров-хорошистов.
Лучшим градоначальником за последние два месяца, по мнению экспертов, стал мэр Казани Ильсур Метшин. Далее идет столичный глава Сергей Собянин. Замыкает тройку мэр Белгорода Юрий Галдун.
Антилидером рейтинга специалисты признали мэра Кызыла Карима Сагаан-Оола. Также в тройке худших глава Махачкалы Салман Дадаев и мэр Кирова Геннадий Плехов.
Напомним, при составлении списка ЦИК "Рейтинг" традиционно учитывает результаты заочного анкетирования, а также заочные и очные опросы представителей экспертного сообщества из самых различных сфер.
Как уже сообщал amic.ru, ранее аналитики Центра опубликовали рейтинг российских губернаторов по итогам марта-апреля. Глава Алтайского края Виктор Томенко занял в нем 49-е место, поднявшись на одну строчку в сравнении с предыдущим перечнем.
Комментарии
Если наш "хорошист",то я не могу даже представить,что творится в городах у "плохишей"!
В Барнауле нет мэра. Мэров избирают жители. А эту кандидатуру назначила какая-то группа лиц. Это кто угодно, только не мэр.
Как узнать, справляется ли президент со своей работой? Если однажды ты услышишь, прочитаешь или увидишь , что про президента с утра до вечера говорят одно и то же: восхищаются им , восхваляют его , твердят, что он великий и прекрасный , незаменимый и непогрешимый,-знай:Президент не справляется со своей работой,случилась беда и в твоей стране больше нет свободы слова. А значит, и нет демократии.
"Уроки демократии"
В сельском варианте тоже работает.
А эту кандидатуру назначила какая-то группа лиц.
Группа лиц - это кандидатуры, которых выбрали мы - наши депутаты. Поэтому не фиг ныть
А если б Виктор Рау был мэром!
А если б Мария Прусакова, вот бы мы еще и в рейтинге женской красоты точно б победили
Машу Прусакову нужно в мэры, вот это был бы номер.
Победила бы в рейтинге грудь Марии. В любом рейтинге
Победила бы в рейтинге грудь Марии. В любом рейтинге
Так это хоть эстетически красиво, а от этого какая польза?
В Мари было бы весело. Каждое совещание, как программа КВН
Ржу не могу)))) пр каким критериям рейтинг? Что он сделал для города?
28.05.2020 09:21
Гость
Организовал дезинфекцию на Ленинском, вам что мало?