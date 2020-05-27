Дом выгорел полностью. Пожар на улице Пролетарской произошел в Барнауле

Фото: vk.com/incident22

В среду вечером, 27 мая, в Барнауле произошел сильный пожар на улице Пролетарской рядом с Социалистическим проспектом, сообщают очевидцы в соцсетях.

Как пишут комментаторы в паблике Barnaul 22, от пламени полностью выгорел дом. С места происшествия на высокой скорости выехала машина скорой помощи с мигалками.

Официальной информации о деталях инцидента пока не поступало.

Как писал amic.ru, 25 мая в Барнауле в районе пересечения улиц Юрина и Каменской произошел пожар. Тогда огонь охватил два жилых дома в частном секторе, однако жильцы успели самостоятельно выбраться наружу, никто не погиб и не пострадал.