Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае, произошедших во среду, 27 мая.

Количество заболеваний коронавирусом в регионе перешагнуло порог в полторы тысячи. За минувшие сутки COVID-19 выявили еще у 69 человек, а общее число заболеваний выросло до 1554.

В Алтайском крае зафиксировали еще три летальных случаях из-за коронавируса. В регионе уже 18 человек скончались от осложнений, вызванных инфекцией.

В Рубцовском доме-интернате для престарелых выявили шесть случаев заражения коронавирусом. Среди инфицированных – пятеро сотрудников и один постоялец. При этом учреждение перешло в режим самоизоляции еще с 27 апреля.

Также у одного из студентов Алтайского государственного университета, проживающего в общежитии, подтвердился коронавирус. По словам ректора вуза Сергея Бочарова, зараженным оказался студент из Китая.

Не вирусом единым. В ГУ МЧС по Алтайскому краю сообщили о ликвидации множества пожаров на территории региона. Огнеборцы тушили не только горящие здания, но и существенное количество сил бросили на ликвидацию возгораний сухой растительности.

В Алтайском крае начала созревать земляника. Обычно первые ягоды появляются лишь в середине лета, однако из-за необычайно теплого мая жители региона уже начинают собирать первый урожай.