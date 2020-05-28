Четверг, 28 Май, 11:14

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,06
€ 77,91
20°

370680 +0
Обь
415см -6


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дистанционное обучениеЕГЭ-2020Коронавирус на Алтае
Новости

В Республике Алтай выявили новый случай COVID-19

, ИА "Амител"
Всего в регионе обнаружено 110 инфицированных
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Горном Алтае выявили один новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает республиканский оперативный штаб.

Диагноз подтвердился у 30-летнего жителя Горно-Алтайска, обследованного при заболевании ОРВИ. Выявляется полный круг контактных лиц.

Таким образом, в регионе в общей сложности заразились 110 человек.

Как сообщал amic.ru, Республика Алтай начала переходить на первый этап снятия ограничений. Так, жителям региона уже разрешили заниматься спортом на открытых площадках. Одним из таких объектов станет стадион "Спартак". На нем администрация организует пропускной режим, а перед входом всем посетителям будут проводить термометрию.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
11:10
Лифт для молодежи. Студенты АлтГТУ прошли отборочный этап в чемпионате CASE-IN 0
10:49
"Мама, почему ты выбрала меня?" Главная партия примы Музкомедии Виктории Гальцевой 0
10:34
Новая поликлиника в Барнауле обойдется более чем в миллиард рублей 6
10:18
Больше 130 природных пожаров потушили за прошедшие сутки в Алтайском крае 1
10:08
Алена Апина похвасталась стройными ногами 6
09:56
Минздрав исключил бессимптомных носителей COVID-19 из статистики 28
09:45
"Деревни нет". Ураган в Кемеровской области разрушил целое поселение 7
09:31
Российские миллиардеры за время пандемии стали богаче на 62 млрд долларов 9
09:16
Из-за сильного ветра столб повредил газовую магистраль под Барнаулом 2
09:04
Кризис делу не помеха. "Легенда Жизни" запустила доставку продуктов в Барнауле 4
09:00
В Республике Алтай выявили новый случай COVID-19 0
09:00
Ждать ли повышения тарифов этим летом: спроси директора БГЭС
Директор БГЭС отвечает на вопросы барнаульцев в режиме онлайн
08:46
В Бийске мужчина пришел порыбачить в бассейне торгового центра 2
08:31
"Страха нет, он приходит потом". Как добровольцы помогают спасать Алтай от пожаров 0
08:17
Самая лучшая тачка. Парень Ольги Бузовой купил машину за 10 миллионов рублей 12
08:05
Ипотека от 0,7%. Как купить квартиру в барнаульском ЖК "Матрешки" под низкий процент  3
07:52
Глава Барнаула поднялся на две строчки в рейтинге российских мэров 21
07:38
Посты и тайные тропы. Что делают люди, чтобы попасть на "закрытый" Алтай 22
07:27
"Ищем место". Новый корпус обойдется АлтГУ в 1,5 миллиарда рублей 11
07:14
"Это какой-то бездомный". Запущенный вид Брэда Питта шокировал поклонников 0
07:02
Строили бизнес "по кирпичику". Как предприниматели Алтая выживают в условиях кризиса 1
06:51
Роковые красотки. Самые знаменитые брюнетки Голливуда 6
06:37
Хотели просто прокатиться. Автоугонщиков задержали в Алтайском крае 2
06:24
Ку-ку, мой мальчик! 10 интересных фактов о самом любимом мультфильме про Карлсона 1
06:12
Грей бока и сей пшеницу. Что нельзя делать на Пахома Теплого 28 мая 0
06:01
Ни холодно, ни жарко. О погоде в Алтайском крае 28 мая 0
23:56
Такой день. Свыше полутора тысяч зараженных коронавирусом и первый урожай клубники 4
23:16
Путин одобрил новые меры поддержки безработных россиян 2
22:43
Дом выгорел полностью. Пожар на улице Пролетарской произошел в Барнауле 4
22:17
Впереди России всей. Алтайский край оказался в лидерах по снижению цен на бензин 4
21:46
Загородные оздоровительные лагеря Барнаула откроют не раньше 1 июля 0
21:14
Байкер слетел с мотоцикла после ДТП в Барнауле 2
20:46
Россиянам рассказали, когда можно будет отдыхать за границей 1
20:15
В Барнауле продлят автобусный маршрут №78 0
19:44
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 59 3
19:13
В Бийске на продажу выставили китайский рынок с двумя дореволюционными зданиями 0
18:44
В России обеспечат компьютерами всех нуждающихся школьников 1
18:15
В Алтайском крае главу района осудят за грабеж. Чиновник не хотел, чтобы его снимали 23
17:54
Алтайский край вошел в число самых привлекательных регионов для автотуристов 0
17:40
На улице Советской в Барнауле восстановят тополя 3
17:28
В общежитии АГУ нашли коронавирус. Заразился иностранец 10
17:15
Очень рано. По всему Алтайскому краю начала созревать земляника 7
17:00
В Рособрнадзоре рассказали, нужны ли будут на ЕГЭ маски и перчатки 2
16:47
Уголовное дело по факту смерти электромонтера возбудили в Алтайском крае 5
16:34
Последний прилетевший вахтовик из Якутии покинул алтайский обсерватор 1
16:25
Экс-губернатора Чувашии, подавшего в суд на Путина, госпитализировали с пневмонией 30
16:14
Творить и руководить. Куда пойти работать в период пандемии 3
16:03
Огромный бюст Сталина случайно нашли на Алтае 26
15:56
Имущество разделят в суде. Стали известны подробности развода Пелагеи и Телегина 2
15:45
Стоп-кадр. Последствия шторма в Барнауле 3

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.