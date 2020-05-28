В Республике Алтай выявили новый случай COVID-19

В Горном Алтае выявили один новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает республиканский оперативный штаб.

Диагноз подтвердился у 30-летнего жителя Горно-Алтайска, обследованного при заболевании ОРВИ. Выявляется полный круг контактных лиц.

Таким образом, в регионе в общей сложности заразились 110 человек.

Как сообщал amic.ru, Республика Алтай начала переходить на первый этап снятия ограничений. Так, жителям региона уже разрешили заниматься спортом на открытых площадках. Одним из таких объектов станет стадион "Спартак". На нем администрация организует пропускной режим, а перед входом всем посетителям будут проводить термометрию.