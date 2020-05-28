Самая лучшая тачка. Парень Ольги Бузовой купил машину за 10 миллионов рублей

Блогер Давид Манукян, также известный под псевдонимом Dava M, рассказал в Instagram о покупке новой машины. По данным портала StarHit, ей может быть BMW X6 Competition, которая стоит около десяти миллионов рублей.

По словам блогера, машина крайне редкая, однако сам он не захотел показывать автомобиль своим подписчикам.

"Я сейчас смотрю на самую [лучшую] тачку. Она первая в России, и она моя. Эта машина настолько [хороша], что я ее вам не покажу", – сказал Манукян в опубликованном в Instagram Stories видео.

Пользователи Сети уже успели выяснить, что Dava приобрел BMW X6 M Competition, стоимость которой в минимальной комплектации начинается от 9,7 миллиона рублей. На такой вывод фанатов натолкнуло видео Эрика Давидовича, друга Манукяна.

На аккаунт блогера в Instagram подписано почти 12 миллионов человек. Сейчас блогер состоит в отношениях с известной певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.