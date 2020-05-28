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Новости

Самая лучшая тачка. Парень Ольги Бузовой купил машину за 10 миллионов рублей

, ИА "Амител"
Давид Манукян не хочет показывать авто подписчикам
Фото: autowp.ru

Фото: autowp.ru

Блогер Давид Манукян, также известный под псевдонимом Dava M, рассказал в Instagram о покупке новой машины. По данным портала StarHit, ей может быть BMW X6 Competition, которая стоит около десяти миллионов рублей.

По словам блогера, машина крайне редкая, однако сам он не захотел показывать автомобиль своим подписчикам.

"Я сейчас смотрю на самую [лучшую] тачку. Она первая в России, и она моя. Эта машина настолько [хороша], что я ее вам не покажу", – сказал Манукян в опубликованном в Instagram Stories видео.

Пользователи Сети уже успели выяснить, что Dava приобрел BMW X6 M Competition, стоимость которой в минимальной комплектации начинается от 9,7 миллиона рублей. На такой вывод фанатов натолкнуло видео Эрика Давидовича, друга Манукяна.

На аккаунт блогера в Instagram подписано почти 12 миллионов человек. Сейчас блогер состоит в отношениях с известной певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

28.05.2020 08:38
- гость -

да всем нацхать

28.05.2020 08:40
месный

бузова в чернильницы пошла, чё так всё плохо

28.05.2020 08:49
- гость -

насос заработал..

28.05.2020 09:01
- гость -

Ну что потомки каторжан, как вам такая новость? параллельная вселенная? Не отвлекаемся товарисчи, продолжаем работать, скоро может и у нас заведутся такие персонажи.

28.05.2020 09:10
Как то так

Недавно певцы ртом плакались, мы бедные, несчастные, последнее ведро чёрной икры доедаем...

28.05.2020 09:15
- гость -

ну ведро икры да без хлеба кушать это вай как невкусно
подайте на хлебушек:\

28.05.2020 09:25
месный

28.05.2020 09:15
- гость -

Ага : время настало тяжелое, хлеба нет - приходится икру намазывть прямо на колбасу

28.05.2020 09:26
гость

Ну вообще именно Х6М Компетишн в норм комплектации около 12 млн будет. 9,7 это база, такие почти не заказывают...

28.05.2020 09:28
Митенька ржевский

Тоже мне новость- у мохeрового долгоносика новая телега... и баба страшная.

28.05.2020 09:33
- гость -

Я вот купила себе самолет - но вам я его не покажу

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