Умеренно теплый день без осадков ожидается в Алтайском крае в четверг, 28 мая, сообщают в региональном Гидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха днем составит от +17°С до +22°С. Преимущественно без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Местами возможны порывы, их скорость может достигать 13 м/с. В ночь с 28 на 29 мая возможны заморозки от нуля до -2°С.

В Барнауле в светлое время суток столбики термометров покажут от +17°С до +19°С. Как и в целом по краю, преимущественно без осадков. Скорость ветра не превысит 8 м/с. Порывы не ожидаются.