"Это какой-то бездомный". Запущенный вид Брэда Питта шокировал поклонников

Фанаты американского актера Брэда Питта поразились его "запущенным" внешним видом. "Шпионские" фотоснимки с Питтом опубликовало британское издание Daily Mail.

На кадрах 56-летний актер запечатлен на улице калифорнийского города Малибу вместе со своим другом, бас-гитаристом группы Red Hot Chilli Peppers Майклом Бэлзари.

По мнению пользователей, из-за длинных волос и рваных джинсов актер выглядит слишком "запущенно", и даже сравнили его с бездомным.

"Он выглядит так, будто ему нужно принять ванну", " Он слишком стар для таких длинных волос", "Это какой-то бездомный, а не он", — написали пользователи Twitter.

Впрочем, среди комментаторов нашлись и истинные поклонники Питта, которые только восхитились его внешним видом. "Как он до сих пор так хорошо выглядит?", "Брэд выглядит хорошо, несмотря ни на что", "Отличный актер, отлично смотрится", — отметили фанаты актера.