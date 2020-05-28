В Бийске мужчина пришел порыбачить в бассейне торгового центра

Очевидцы в сообществе "Инцидент Бийск" опубликовали ролик, в котором видно, как мужчина в плаще посреди торгового центра присел порыбачить в местном бассейне. Уточняется, что произошло это в ТЦ "Ривьера".

Подготовился рыбак основательно. Он взял с собой удочку, дождевик и раскладной стульчик. Пользователи в комментариях под постом в соцсети "ВКонтакте" предположили, что подобная акция может быть рекламой рыболовного магазина, который расположен неподалеку. Однако эту версию поддержали не все. Часть комментаторов подумали, что увиденное – пранк, а другие решили, что в ТЦ пришел человек в состоянии наркотического опьянения.