Тренд, который стоило перенять. Обнаженные девушки начали доставлять еду в России

Как известно, пандемия коронавируса и принятые ограничительные меры очень сильно ударили по сфере развлечений (даже развлечений для взрослых). Но предприниматель на то и предприниматель, чтобы найти выход даже в самой трудной ситуации.

Неповторимый оригинал

Еще в марте по социальным сетям разошлась новость о том, как руководство стриптиз-клуба Lucky Devil Lounge в Портленде, США, решило проблему с введенными ограничительными мерами. Американцы быстро нашли способ, который позволит не потерять деньги им и не оставить без работы танцовщиц. Они просто переквалифицировались в доставку, а их курьеры приносили в дом клиента не только еду, но и счастье. Девушки привозили еду в рабочей униформе (если вы понимаете о чем мы).

Видео (Роскомнадзор не погладит нас по голове, если мы их добавим) с курьерами обновленного заведения Lucky Devil Eats разлетелись по всему миру, а бизнесмены, судя по их аккаунту в Instagram, не остановились на достигнутом. Помимо еды, они начали изготавливать брендированные маски, которые можно заказать вместе с едой.

Прекрасная пародия

Все, что когда-то было популярно в Америке, рано или поздно доходит до России. Так было с "Макдоналдсом", рэп-музыкой, а теперь и обнаженными курьерами. Только в нашем случае инициатива шла не от работодателя, а от работников.

Портал Якутия. info рассказал о том, что доставщиц в нижнем белье заметили на улицах Якутска. Оказалось, что девушки, которые остались без работы, сами обратились в одно из местных заведений и предложили им коллаб.

"В ряды наших курьеров добавились танцовщицы жанра go-go и экс-стриптизерши. Многие из них во время кризиса потеряли работу, и мы не могли остаться в стороне и решили помочь им", – анонсировали обновление в заведении City Pizza.

Вместе с девочками в доставке продолжают работать курьеры-мужчины, и, как показывает реакция населения, сделано это не зря. Местные жители не очень позитивно восприняли инициативу танцовщиц и решение заведения. Под постом собралось очень много негативных комментариев: "Бред. Антирекламу себе только этим сделали", "И это видят дети. Срамота", "Больше заказывать у вас не будем". Но даже на суровом российском севере нашлись ценители прекрасного, которые оценили нововведение. А женщины поинтересовались, не найдется ли в доставке обнаженных мужчин (City Pizza, берите на заметочку, ну).

Хидео Кодзима (гений) в Death Stranding предсказывал, что в ближайшем будущем в мире появится новый вид курьеров. Хидео, ты не ошибся (почти).